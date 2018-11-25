影》也是扶龍命格？韓國瑜「同框者」當選這麼多..

2018年11月25日 15:25 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、影音編輯 郭佩凌 /綜合報導、影音編輯

2018九合一選舉終於落幕，民進黨的潰敗一如外界所預期，這是台灣人民用選票制裁民進黨的節奏，隨著今天(25日)凌晨3點50分宣布全數開完，結果也使得幾家歡樂幾家愁，這次國民黨高雄市長當選人韓國瑜在過去幾個月四處全台跑透透站台，他站台支持過的候選人選上的也有好幾位，讓人好奇，韓國瑜是否也有如台北市議員王世堅一般的扶龍命格？

韓流救黨！選前同框韓國瑜 這些人都當選了...

他曾經站台過的縣市長候選人有宜蘭縣長當選人林姿妙、雲林縣長當選人張麗善、台中市長當選人盧秀燕、彰化縣長候選人王惠美、嘉義市長當選人黃敏惠、新北市長當選人侯友宜，市議員部分，有台南市議員當選人謝龍介、台南市議員當選人盧崑福、高雄市議員當選人鄭安秝、國民黨高雄市議員黃紹庭…等都高票當選。

回顧「扶龍命格」始祖王世堅議員，過去在韓國瑜擔任北農總經理職務時，三不五時痛罵他，認為他是南北菜蟲一起串聯，韓國瑜初到高雄時，幾乎沒人知曉他，而隨著王世堅質詢韓國瑜的影片不斷發酵，也讓韓國瑜逐漸打開知名度，也因此，王世堅被外界稱為捧紅韓國瑜的最大功臣，甚至被網友封「扶龍命格」，罵誰誰就紅。

對於韓國瑜能當選，王世堅表示，韓國瑜會這麼成功，就是他從北農總經理，「被我一路罵，罵到選上高雄市長的」。王世堅日前接受採訪表示，過去馬英九一路被他從台北市議會罵到當總統，「後來我罵不到他了，他就一直退步」，而韓國瑜也是從擔任北農總經理，被他一路罵，罵到去選高雄市長，最後當選。但王世堅強調，選舉是一時的，四年一次很快就可以檢驗出來。

(中時電子報)