「以核養綠」通過就擺爛？台大醫前副院長：全面檢討廢核政策

2018年11月25日 15:25 中時 游昇俯

「以核養綠」公投過關，行政院發言人Kolas Yotaka卻表示，核一、核二、核三延役及核四商轉已來不及，政府推動2025非核家園目標不變。對此，台大醫院前副院長王明鉅表示，「以核養綠」公投全民已對蔡政府廢核政策投下「不同意票」，從廢核所衍伸的再生能源、封存核四等政策都需要重新檢討，否則就不是「依法行政」了。

王明鉅今（25）日在臉書上貼文怒批，民進黨政府當然知道公民投票案結果所代表的民意，但在這次選舉結果之後，心知肚明2020總統大選已經無可挽回，卻不以台灣民意為重、不以台灣能源的未來為重，選擇在保有行政權力及立法院的現狀下，就算公民投票已經否決了他們的能源政策，仍要繼續一意孤行下去。

他說，政府用一切都來不及的方式，不顧台灣的民生與經濟，不顧台灣的空氣污染與碳排放，不顧能源穩定與缺電風險，「他們根本不顧台灣，只想守護他們自己的政治神主牌。」

王明鉅受訪時表示，「以核養綠」公投全國民眾已表達意見，就是對蔡政府2025廢核政策投下「不同意票」，因此從2025廢核所衍伸出來的許多政策都需要檢討，政府不能把589萬多票要求繼續使用核能，或至少不要2025年廢核的意見當空氣，要是有沒有公投都一樣，說穿了政府就是在「擺爛」。

王明鉅指出，當初電業法95條之1立法，明言2025年不用核能發電，所以政府才引進離岸風電、太陽光電，並規劃將核四燃料棒送回美國，現在既然電業法95-1會在公投公告三日後就失效，發展離岸風電、太陽光電及送回核燃料棒等，就不再有理由。

王明鉅說，既然法律依據不存在，有什麼理由要大家以漲電價為代價，去發展離岸風電跟太陽光電？沒有2025廢核前提，核燃料棒就是國家財產，不能再花7、8億元送出去，「沒有了法律依據，能說花錢就花錢嗎？」他說，不用核能是民進黨的理想目標，但沒有法律依據，還要依自己想法蠻幹，就不是「依法行政」了。

(中時 )