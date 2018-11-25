彰化》凌晨剛得知開票結果 田中鎮長謝文賢病逝

謝文賢（左）在宣布退黨並婉拒民進黨提名後，又在登記作業期間自行前往登記參選。（資料照）

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抱著病體的謝文賢（右3）上個月仍親自出席多場選戰，積極爭取繼續為民服務，不料最終仍不敵病魔，在25日凌晨病逝。（謝瓊雲翻攝）

田中鎮長謝文賢凌晨病逝，大體下午將從醫院運回住宅布置靈堂，享年66歲。剩下一個月的任期，將由彰化縣政府指派人員代理，是否會符合家屬期待，仍需在溝通協調。

謝文賢四年前角逐本屆鎮長寶座，以11757票高票當選，隨即「帶槍投靠」宣布加入民進黨，今年8月民進黨內初選時，外界原本預料他將穩定獲得提名爭取連任，卻因深受病痛折磨，突以身體不適為由，宣布退黨並婉拒民進黨提名；不料案情神轉折，在民進黨完成提名人選後，卻又自行前往登記參選，導致民進黨提名人選一波三折，吹皺田中政壇一池春水。

謝文賢在任內推動鎮政備受肯定，尤其是與民間各界結合、努力推動全國最有人情味的田中馬，他每年皆親自出席鳴槍，但今年在賽會會場上已看不到他的身影；投票日前夕，鎮上數度耳語，傳出他進入加護病房並發出病危通知，但家屬不想對選情造成衝擊均低調否認，今晨在看完開票結果後，得知連任失利，最終不敵病魔過世。

在他請假期間代理職務的主秘張煜能表示，謝文賢請假投入競選工作，他代理職務至23日，謝病逝後，將等待明（26）日星期一上班日後，看縣府如何指派代理人事案。

彰化縣政府民政處指出，依地方制度法第82條，鄉、鎮、市長辭職、去職、死亡者，由彰化縣政府派員代理，民政處已派員前往了解，並將依法辦理。

(中時 )

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