高球》老虎伍茲世紀對決 被酸鬧劇一場

2018年11月25日 15:27 中時電子報 盧品青

美國高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)、米克森(Phil Mickelson)的「世紀對決」前日落幕，最後米克森單挑打敗了伍茲，一個人抱走900萬美元賭金。比賽還請來前拳王泰森與梅威瑟拍廣告助威，要收看大賽的觀眾須付費20美元，高畫質的要30美元。

他們在比什麼呢？其實也沒什麼，就是兩個人一對一打高爾夫而已，賭金也是贊助商提供。這場比賽被其他高球選手嘲笑：「這真可悲，就像梅威瑟打麥葛雷格一樣，差別在於大概有100個現役選手有能力擊敗伍茲和米克森。」就連NBA球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley )也嘲笑說：「這兩人連我都打不過咧。」

當然這麼說不太公平，畢竟兩人即使過了巔峰期仍是名號響亮的人物，平常人得付10萬美元才能讓48歲的米克森陪你打球，他與伍茲單挑自然也算是話題對決了。不幸的是轉播單位《Bleacher Report Live》因網路技術問題導致客戶無法正常購買，最後只好開放免費收視，結果一點好處也沒撈著。

(中時電子報)