台中》找顏寬恒操盤 盧秀燕：我比標哥有眼光

盧秀燕在連一瓶礦泉水都沒有下獲得大勝，她前往顏家感謝情義相挺。（陳淑娥攝）

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盧秀燕25日一早展開謝票行程，第3站來到海線顏家，顏清標表示，盧秀燕在連一瓶礦泉水都沒有下還能勝利，這樣才會ㄑㄧㄥ˙！盧秀燕則說「我比標哥更有眼光！」當初找寬恒任操盤手，標哥擔心太年輕，如今成功證明他是有能力的。

顏清標表示，盧秀燕連一罐礦泉水都沒有，這樣才會ㄑㄧㄥ˙！父子倆跟盧秀燕同事7屆，這次連父親及曾孫都請出來了，挺盧秀燕義無反顧。顏清標更說，有人告訴他，顏寬恒都顧盧秀燕沒顧妹妹，他總是說，「沒關係，我自己來也一樣！」

盧秀燕指出，被國民黨提名後身負重任，她親自拜託標哥並提出過分要求，要找寬恒當總幹事，標哥說，寬恒年輕如何能勝任，應該找位高權重者擔任，她則說，自己比標哥有眼光，寬恒一定能操盤成功，在獨排眾議下，寬恒果然做到了。

盧秀燕說，顏家5代都「操」下去，選戰才能成功！自己一個人，國民黨一毛錢都沒有、又在野，標哥有情有義跳出來，顏家助選比自己還認真。為了海線的鄉親及發展，顏家出來挺自己，未來4年建設一定會尊重及配合地方，會跟未來的副議長（指顏莉敏）好好配合，府會和諧促進發展。

這次勝利太有意義了！盧秀燕強調，會勝利不是自己厲害，是鄉親寄望她一定要勝利成功。未來做好市長第一目標是拼經濟、拼經濟再拚經濟，政治無法當飯吃；第二是拚空氣，海線空氣太糟了，一定會拿出選舉精神，未來4年認真做，台中才會更好。

(中時 )

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