女星懷孕下體出血 遭主管冷回：那你工作誰做？

2018年11月25日 15:57 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人楊皓如過去曾是娛樂線記者也當過名嘴，她日前上《麻辣天后傳》時，分享過去自己在採訪時挺孕肚跑線，沒想到採訪到一半，感覺到下體一陣溫熱有液體流出，才發現已經出血了，當下打回公司給主管問能不能去醫院看一下，卻慘遭主管冷回打槍「那你的工作誰做？」

楊皓如採訪時下體流血，遭主管冷回「那你工作誰做？」。（圖／翻攝自麻辣天后傳Youtube）

楊皓如表示，自己第一胎時，正逢耶誕節台北101最高聖誕樹活動，小S站在高台上點亮聖誕樹，記者們就舉高麥克風採訪她，就這樣過了30分鐘，她感覺的下體一陣溫熱，貌似有液體流出，她還趕快夾緊怕流到地上被發現，到廁所一看就是鮮血！讓懷孕的她嚇壞，想立刻衝到醫院掛急診，沒想到打回公司報告，卻遭到主管冷回：「妳跑的新聞，妳寫的稿子誰要幫妳做，你自己跑的新聞誰幫妳做？」

甚至在過去當名嘴時也曾跑通告開了一指還要上節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳Youtube）

直到第二胎，她從記者轉當名嘴，也遭遇類似狀況，當時趕往政論節目的她，下體又流血讓她打到製作單位問能不能讓她去醫院看看，製作單位也冷回一個蘿蔔一個坑，每個來賓都有負責的故事。直到節目結束她才去醫院，沒想到已經開了「一指」差點保不住小孩。

(中時電子報)