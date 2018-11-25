綠地變藍天！ 每日新聞：國民黨2020年奪回政權

總統蔡英文。（圖／路透社）

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「九合一大選」民進黨慘敗，綠地變藍天，日本媒體一面倒認定，選舉結果將重創總統蔡英文的聲望，甚至斷了她的總統連任之路。《每日新聞》就以《民進黨在「聖地」敗北，蔡英文令支持者失望》為題，認為這場選戰是選民不滿蔡英文執政大爆發，使得下屆總統的動向變得混沌、難以，預言贏得大勝的國民黨，2020年奪回政權希望大增。

《每日新聞》同時分析蔡英文政府這次大選為何大敗，報導指出，台灣職場長期低薪，民眾早已對政府相當不滿，雖全總失業率僅3.76%（今年9月），但年輕人（20至24歲）的失業率卻高達12.29%（今年9月）。「本來對蔡英文政權有期待，結果景氣完全沒有好轉」。一名在高雄三民區經營英文補習班的38歲許婉真向《每日新聞》如是說。

報導中同時提及，國民黨的高雄市長候選人韓國瑜，透過向選民宣傳「自己有過經營臺北農產運銷公司的經驗」，喊出要讓「高雄成為台灣最富有的城市」的願景，並透過親民的打扮與口吻，抓到選民的心，不但因此掀起「韓流」的熱潮，還拉起國民黨其他候選人的聲勢。

此外，蔡英文的兩岸關係也是執政的弱點，中國大陸刻意大幅限縮陸客來台的人數，減少採購台灣的農產品，導致台灣東部及農村地帶不滿蔡英文，儘管蔡在選前放話中國為了讓國民黨勝出，在網路上釋出假情報、假新聞，但仍沒挽回劣勢。

(中時 )

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