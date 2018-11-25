北中南「章魚哥」誰最神？這縣市誤差不到1％

2018年11月25日 15:50 中時電子報 莊楚雯

九合一大選結束，選民將綠地變藍天，22席縣市首長民進黨只拿下6席，堪稱史上最狼狽。今年北中南「章魚里」大PK，分別為高雄「正義里」、台中「東南里」、北投「天玉里」，所開出來的縣市首長投票率，與實際的投票率相差無幾，而高雄神預言韓國瑜當選，台中則是神猜測盧秀燕選上，台北卻猜錯，從丁守中變成柯文哲當選。

高雄「正義里」預言韓國瑜50.6%、陳其邁49.3%，實際則是韓國瑜53.76%，誤差-3.16%、陳其邁44.9%，誤差4.4%，是三個章魚里中誤差最多的，但成功預測韓國瑜當選高雄市長。

而台中「東南里」的章魚哥開出盧秀燕57.15%、林佳龍42.84%，實際得票率為盧秀燕56.59%，誤差0.56%，林佳龍42.32%，誤差0.52%，1%以內的誤差，是這次選舉最神準的章魚。

相對來說，台北市的北投「天玉里」就稍有些不准，章魚里預測丁守中42.03%微幅領先柯P、實際卻是40.82%，誤差1.21%；柯文哲預測39.92%、實際41.05%，誤差-1.13%。最後台北市長由柯文哲勝出，但誤差只在1%左右，同時柯丁兩人最後的得票率僅差0.23%、3千多票，幾乎旗鼓相當、呈現膠著，不像高雄陳韓之爭兩人最終得票率差距8.8%、15萬票，盧秀燕與林佳龍差距14.27%、20萬票。因此台北章魚哥的預言，還是有可信度的。

(中時電子報)