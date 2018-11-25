「以核養綠」過關 廢核平台：不該走擁核燒煤回頭路

2018年11月25日 16:21 中時 游昇俯

公民投票第16案「以核養綠」公投確定獲得589萬5560同意票過關。但全國廢核行動平台認為，選擇投下同意票的人並非完全擁核，是因為資訊不對等，信心不足，不是不支持非核政策；並且，核三廠緊鄰活動斷層，並不適合延役，擁核方要重啟核四，反核團體將奮戰到底，台灣不該再走擁核燒煤的回頭路。

廢核平台表示，擁核方提出廢除「2025非核家園期限」的第16號公投案通過公投門檻，並不是「以核養綠」的勝利，而是「以核養核」的勝利；擁核方主張三座老舊核電廠延役並續建品質堪憂的拼裝核四廠，根本與再生能源無關。

廢核平台發言人崔愫欣表示，第16號公投案雖然有580多萬同意票，但投同意票的人並非完全擁核，而是因為資訊不對等，對能源轉型具體成果不清楚，以致信心不足，而不是不支持非核、再生能源的政策方向。

她並指出，核一、核二廠已進入到期除役階段，在法律上無法逆轉，但屏東縣的核三廠可能延役，因核三廠緊鄰恆春活動斷層，地質上也不適合延役，「台灣承受不起一次核災，而安全是無法用公投來保證的。」

崔愫欣也表示，此公投的結果只是刪除電業法2025年的廢核期限條款，與核四續建與否無關，施工品質不佳且狀況連連的核四若要續建，至少要再投入近500億元，工程長達6、7年以上，且不保證可以安全商轉；擁核方已宣布推動核四重啟公投綁2020總統大選，反核朋友要團結起來，台灣正往「非核減煤」能源轉型邁進，不該再走擁核燒煤的回頭路。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉也表示，國外公投會以三個月到半年時間來討論，但國內此次公投從公告到投票僅短短一個月時間，無法確定民眾是否真的了解議題內涵，從結果看來，公投選擇與縣市長選舉趨勢類似，似乎是反映出選民的政黨傾向，或許以後公投需要與大選分開。

她並說，公投第16案只說要廢電業法95-1條文，未涉及核電廠延役，即使要延役，也要看核電廠體質及台灣的地質適不適合，就像老車不能開，強用只會給自己帶來危險，還需要全面的檢查及評估。

(中時 )