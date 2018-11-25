「以核養綠」過關 廢核平台：不該走擁核燒煤回頭路

全國廢核行動平台表示，台灣正往「非核減煤」能源轉型的路徑邁進，不該再走擁核燒煤的回頭路。（取自全國廢核行動平台臉書）

友善列印
中時

公民投票第16案「以核養綠」公投確定獲得589萬5560同意票過關。但全國廢核行動平台認為，選擇投下同意票的人並非完全擁核，是因為資訊不對等，信心不足，不是不支持非核政策；並且，核三廠緊鄰活動斷層，並不適合延役，擁核方要重啟核四，反核團體將奮戰到底，台灣不該再走擁核燒煤的回頭路。

廢核平台表示，擁核方提出廢除「2025非核家園期限」的第16號公投案通過公投門檻，並不是「以核養綠」的勝利，而是「以核養核」的勝利；擁核方主張三座老舊核電廠延役並續建品質堪憂的拼裝核四廠，根本與再生能源無關。

廢核平台發言人崔愫欣表示，第16號公投案雖然有580多萬同意票，但投同意票的人並非完全擁核，而是因為資訊不對等，對能源轉型具體成果不清楚，以致信心不足，而不是不支持非核、再生能源的政策方向。

她並指出，核一、核二廠已進入到期除役階段，在法律上無法逆轉，但屏東縣的核三廠可能延役，因核三廠緊鄰恆春活動斷層，地質上也不適合延役，「台灣承受不起一次核災，而安全是無法用公投來保證的。」

崔愫欣也表示，此公投的結果只是刪除電業法2025年的廢核期限條款，與核四續建與否無關，施工品質不佳且狀況連連的核四若要續建，至少要再投入近500億元，工程長達6、7年以上，且不保證可以安全商轉；擁核方已宣布推動核四重啟公投綁2020總統大選，反核朋友要團結起來，台灣正往「非核減煤」能源轉型邁進，不該再走擁核燒煤的回頭路。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉也表示，國外公投會以三個月到半年時間來討論，但國內此次公投從公告到投票僅短短一個月時間，無法確定民眾是否真的了解議題內涵，從結果看來，公投選擇與縣市長選舉趨勢類似，似乎是反映出選民的政黨傾向，或許以後公投需要與大選分開。

她並說，公投第16案只說要廢電業法95-1條文，未涉及核電廠延役，即使要延役，也要看核電廠體質及台灣的地質適不適合，就像老車不能開，強用只會給自己帶來危險，還需要全面的檢查及評估。

(中時 )

影》1124之亂有多扯？民眾去6趟… 慶祝林智堅連任 居酒屋祭折扣力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。