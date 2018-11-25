造艦數字太膨風 美國會擬刪川普大艦隊計劃

2018年11月25日 16:07 中時電子報 盧伯華

美國期中選舉民主黨獲勝後，國防預算的兩黨攻防戰已悄然展開。美國防智庫傳出消息稱，在民主黨主導下，美國海軍將被迫在兩大預算項目「彈道導彈核潛艦換代」與「355艘大艦隊」計劃之間做出抉擇。而由於民主黨認為美國總統川普提出「355艘」的造艦數字根本就是隨口胡謅，因此傾向於保留「彈道導彈核潛艦」項目，大艦隊計劃擬予刪除。

據美國海軍協會(USNI)網站新聞引述布魯金斯學會資深研究員、前美國助理國務卿羅斯(Frank Rose)指出，由於預算有限，美國海軍必須做出選擇，民主黨可能要否決川普所提出的「355艦」的龐大造艦計劃。

「355艦」造艦計劃是川普在競選時所提出擴充美國海軍的承諾，將海軍的艦隊數字從208艘擴大到355艘。2018年初，美國國防戰略報告將國防重點轉向與俄中等大國進行競爭後，海軍隨後發佈《艦隊結構評估報告》與《30年造艦計劃》，對「355艦」的發展方向做出評估，但此一報告並未獲得國會的支持。

在年底期中選舉民主黨重新贏得眾議院多數席位後，民主黨控制的眾議院軍事委員會更升高對「355艦」計劃的質疑。布魯金斯學會資深研究員羅斯指出，美國沒有足夠的經費同時支持「彈道導彈核潛艦換代」與「355艦大艦隊」計劃，海軍必須要先選擇優先項目，也就是對國家安全最為重要的戰略導彈核潛艇，因為核潛艦換代是攸關未來70至80年國家安全的重要支柱。前國防部副部長米勒(Jim Miller)也認為，海軍應該把資金優先用於建造哥倫比亞級彈道導彈潛艇。

新一屆國會明年1月召開時，預計出任眾議院軍事委員會的民主黨眾議員亞當．史密斯(Adam Smith)長期以來對大造艦計劃持懷疑態度，這位民主黨軍事權威認為，「355艘大艦隊」的數字，根本就是隨口胡謅出來的。米勒也認為，增加近70艘戰艦與陸軍提出部隊人數由45萬增加到51萬，這兩個數字都應該受到檢驗。海軍與陸軍必須向國會說明，這兩項擴增對於對抗俄中的軍事挑戰有何重要關係。

預算委員會主席麥克吉尼斯(Maya MacGuiness)表示，除非國防部與國會達成協議，否則國防預算將自動降至5760億美元，因為2011年的預算控制法案仍然有效。

(中時電子報)