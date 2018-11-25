選戰結束見謝票車隊 針對九二共識林明溱明確贊同 並成立兩岸工作小組

2018年11月25日 16:13 中時 楊樹煌

▲南投縣長敗選的洪國浩也分兵分二路，前往各鄉鎮謝票。（楊樹煌攝）

▲新科埔里鎮民代表洪惠梅與夫婿張福建展開謝票行程，感謝鄉親支持賜票。（楊樹煌攝）

選戰結束，不管當選或落選的候選人，紛紛展開謝票，以全國第2高得票率連任成功的南投縣長林明溱，今25日在謝票行程中，面對韓國瑜當選提出接受九二共識、將成立兩岸小組，他毫不猶豫的說「舉雙手贊成接受九二共識的主張，並會立即責成縣府快速成立兩岸工作小組」。

選戰過後隔日，自清早起，各鄉鎮的街頭上隨處可見謝票的車隊，南投縣長林明溱亦展開全縣車隊謝票行程，一早就由夫人陳麗珠及新科縣議員唐曉棻等多人陪同下，從草屯競選總部出發，一路上都有熱情的支持民眾高舉雙手叫好，林明溱也親自廣播感謝再感謝。

南投縣長敗選的洪國浩與夫人，兵分二路前往各鄉鎮謝票；埔里鎮長當選人廖志城由競選團隊陪同、新科埔里鎮民代表洪惠梅也由夫婿張福建陪同展開謝票，感謝鄉親的支持賜票。

南投縣長林明溱在草屯謝票出發前，針對韓國瑜提出接受九二共識，他非常明確的說，他非常贊成九二共識主張，因中央政府口說兩岸要維持現狀，其實早已脫離現狀，甚至跟大陸嚴重對立，這樣對台灣非常不利，現在最重要的是要讓全國老百姓有錢賺，要讓經濟再起飛，讓觀光業再興起，業者才能賺到錢。

林明溱並指出，兩岸對立，讓南投縣受傷最嚴重，沒有觀光客，飯店民宿遊艇業及所有觀光產業都蕭條，因此對韓市長的主張，舉雙手贊成，縣府並要快速成立兩岸工作小組，中央政府不交流，地方政府會積極交流。

(中時 )