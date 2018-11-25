和凱特不對盤 梅根下月搬離肯辛頓宮

2018年11月25日 16:16 中時電子報 楊幼蘭

梅根與凱特

威廉與哈利王子在母親戴安娜王妃因車禍驟逝後，兄弟倆感情更親密。不過，如今兩人都已成家，由於凱特和梅根個性截然不同，彼此並不是太對盤，兄弟相處的時間也相對少了。

據《每日郵報》（DailyMail）25日報導，原本兩家都住在肯辛頓宮（Kensington Palace），但明年4月底梅根即將臨盆，如今梅根以需要較大新家的名義，乾脆搬到溫莎莊園（Windsor Estate）的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），以迎接小寶貝。

儘管梅根和凱特關係有點緊張的傳聞甚囂塵上，但劍橋公爵威廉夫婦的密友說，這並不影響兄弟倆的感情。「凱特和梅根個性南轅北轍，」這名消息人士說，「她們並不是很處得來。」

而浮若閣摩爾小別墅是女王御賜，未來將成為梅根夫妻的正式官邸。事實上，在維多利亞女王時期，它原本是女王印度侍從卡里姆（Mohammed Abdul Karim）的住處。

據說浮若閣摩爾花了納稅人好幾百萬英鎊整修，如今浮若閣摩爾小別墅有10間臥室，比他們目前在肯辛頓宮的雙臥房諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）大多了。由於梅根生產期間，母親多莉雅（Doria）將去和梅根夫妻同住，以方便照顧小寶貝，這樣就有足夠的空間。

梅根與凱特關係緊張的傳聞近幾個月愈演愈烈，梅根和哈利在肯辛頓宮只有雙臥小別墅，但凱特與威廉最近才花了450萬英鎊（近1.8億台幣），整修他們在肯辛頓宮內擁有22個房間的豪華公寓。

(中時電子報)