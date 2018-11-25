志玲姊姊超有誠意！挺公益穿低胸禮服和粉絲抱抱、聊天

林志玲花許多時間策劃今日活動，許多粉絲上台與她互動。（粘耿豪攝）

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林志玲成立「志玲姊姊慈善基金會」並販售公益年曆10年，今在華山文創園區舉行「愛的分享嘉年華」公益園遊會，現場破千人參與、播放著她新發行的單曲〈You and Me〉，場面熱鬧溫馨，她一上台就表達感謝，「鄭重、隆重謝謝大家叫我志玲姐姐，請讓我任性的再擁有幾年。」她也再度化身正能量女神，分享如何維持積極態度，她坦言自己也有黑暗期，「但沒有人會幫你解決，要自己學會面對、放下然後起程。」

「快樂不是一種性格，是一種能力，而且這個能力是可以養成。」林志玲自認不是天生正能量，但學會努力轉換心境，她現場「開示」：「快樂不是一種性格，是一種能力，而且這個能力是可以養成，沒有什麼事情是理所當然，不好的時候不小心失去自己，委屈的時候會放大，但把它縮小後就會找到體內的奇蹟力量。」

林志玲花許多時間策劃今日活動，「我的女子軍團、國中同學都來當志工。」她也親自報告過去10年來慈善成果，除了兒童醫療、教育以及婦癌防治，她也為了保護台灣寶貴的文化資產，和花蓮北浦國小舞蹈團合作7年，她雖然尚未結婚生子，但提前體會到母親的心情，「看到他們在世界各地有很好成績，很像媽媽看到孩子，他們上台、我在台下熱淚盈眶，還拿起手機錄影。」

今許多弱勢兒童上台與林志玲合照、抱抱，不少幸運粉絲甚至可以和她聊天20秒，眾人更齊為林志玲驚喜慶生，全場為她獻唱生日快樂歌，她即將在29日踏入44歲生日，開玩笑直呼：「我想走了！」但最後也在祝福中感性表示：「希望大家想到我的時候可以帶著一抹微笑，這是我存在的意義。」

(中時 )

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