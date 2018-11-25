慶祝林智堅連任 居酒屋祭折扣力挺

2018年11月25日 16:21 中時 徐養齡

新竹市1間居酒屋力挺市長林智堅連任，連續6天祭出折扣回饋選民。（徐養齡翻攝）

新竹市長選舉結果出爐，現任市長林智堅以逾10萬票大勝並連任，民間眾多支持者中，日式居酒屋老闆林光良是林的鐵粉，宣布25日起只要穿著橘色衣飾、帶著橘子或「明日新竹」相關物品來店內消費，連續6天結帳享66折優惠，力挺林智堅也回饋市民。

林光良的居酒屋最早起源於台北市萬華，落腳新竹市已兩年多，林光良重回故鄉經商，對老屋有著濃厚感情，花了很多心思，將護城河畔日治時期年久失修的老建築租下，並重新修繕整理，保留日治時期韻味，營業後頗受好評。

林光良表示，他是道地新竹市人，在地生活50年，這4年來的改變讓他很有感，林智堅爭取許多重大建設，讓停滯已久的城市開始加速改變，而在市容改善、活化老舊公園及公有停車場，以及市容改善等方面，讓城市煥然一新，為舊城區注入新生命，也帶動周邊商機。

選舉期間，林光良響應「大桔大力挺明日新竹」運動，除了找時間收看直播、關心林智堅所提政見，也會在店內和客人討論，交換對於城市發展的心得。他說，認同林智堅「市民第一，建設優先」理念。

24日選舉結果出爐，林智堅連任成功，更寫下歷史紀錄，林光良開心之餘，宣布連續6天，只要穿著橘色衣飾、帶著橘子或「明日新竹」相關物品來到大村武消費，即可享66折優惠，以行動「力挺明日新竹」。

(中時 )