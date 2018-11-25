潘慧如嫩臉根本大學生 不愛小鮮肉就愛「他」這款大叔

2018年11月25日 16:33 中時 林淑娟

潘慧如擔任醫美品牌代言人。（星和醫美提供）

潘慧如拍攝保養品廣告，被年下男搭訕。（星和醫美提供）

潘慧如在TVBS《初戀的情人》中飾演謝祖武初戀情人，介入前男友的婚姻，因懷念起往日甜蜜，身陷在矛盾情結當中，但現實生活中仍單身的她說，自己即便期待愛情，但是感情優柔寡斷這部份，與劇中角色不太一樣，如果確定不行的感情，絕對不會涉入。

她也表示，自己有感情潔癖，不可能介入別人感情，身旁好友曾陷入三角戀，她勸對方離開該段感情，不然更痛苦。但身為朋友，最多也只能給予對方陪伴，她說，「還是要她自己決定。」她劇中飾演彩妝公司總經理，「雖然我的感情觀跟戲中角色不同，但是熱愛工作有自信這部份是相似的。」

她今年受邀擔任知名專業醫美保養品牌代言人，近期在滿檔通告中，抽空拍攝形象廣告，在廣告中有一段被2位「年下男」搭訕的橋段，對於會不會接受姊弟戀，潘慧如淡淡地說：「我還是喜歡年齡稍長的對象，最好可以在相互對等的條件之下談感情」。潘慧如還笑說：「最理想的目標就是如同戲中初戀情人謝祖武的類型。」

擁有凍齡好膚質的潘慧如表示，平常除了認真保養、天天敷面膜之外，維持凍齡的秘訣就是運動，自己最常到健身房做有氧、無氧運動，即使半夜肚子餓，也會忍住宵夜的誘惑，讓身材維持在最佳狀態，近期體脂肪更從26%降到22%，被問到擔不擔心胸部縮水?潘慧如大笑說：「幸運的是副乳不見了，還以為是衣服變鬆，但胸前該有的都還是有喔!」，潘慧如也強調，維持年輕最重要的是心態的健康，「即使不同年齡，堅持愛每個階段的自己，任何人都有機會打造出明星的光采魅力！」

她拍攝完《初戀的情人》後，緊接著又要投入一部金鐘獎劇與一部客語文學劇，預計年前才會殺青。她說，這陣子忙完後，會出國度假，讓自己好好放鬆一下。

(中時 )