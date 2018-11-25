陳英鈐：10項公投綁大選是不可能任務

2018年11月25日 16:42 中時 郭建伸

昨天投票日有許多亂象，不僅因為公投綁大選造成排隊人龍，更有開票與投票同步進行的不可思議現象，以致開票到深夜，外界紛紛把矛頭指向中選會。對此，中選會主委陳英鈐今發出聲明，感謝民眾熱烈參與9合一選舉和10項公投案投票，為台灣民主寫下新頁，強調10項公投對各縣市選委會都是「不可能的任務」。陳說，對於等候排隊投票造成的不便，他再一次表達深深歉意，他也已向行政院長賴清德請辭獲准。

陳英鈐表示，這次10項公投因公民投票法規定，必須與9合一選舉一併舉行。10項公投成案在10月，距離選舉僅一個月餘，而全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，對於各縣、市選委會都是不可能的任務；在既有的空間下要容納10個公投案投票，很多投票所最多僅能放置3個公投票匭。

他也說，為了增加公投的投票速度，中選會在投票前緊急為全國約3500個投票所增購圈票遮屏，並多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。

陳英鈐說，本次民眾積極參與投票，即使中選會在投票當日請各地選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮。

他說，已向賴清得請辭獲准，最後向參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意。

(中時 )