史上最亂投票 陳英鈐請辭聲明怨民眾沒配合

史上最亂投票，陳英鈐請辭聲明怨民眾沒配合。（資料照片/中央社）

友善列印
中時電子報

九合一選舉綁公投選務亂象，規劃動線亂導致投票時間太長引爆民怨，中選會成眾矢之的，行政院長賴清德已同意中選會主委陳英鈐請辭。陳英鈐剛發表辭職聲明喊冤，表示10項公投成案，距離選舉僅一個月餘，全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，是不可能的任務。

他同時在聲明中表示，中選會曾多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。言下之意暗指民眾沒配合，才會導致投票大亂。

中選會主委陳英鈐辭職聲明

首先感謝全體台灣人民展現公民素養，熱烈參與9合一選舉和10項公投案投票，為台灣民主寫下新頁。對於等候排隊投票造成的不便，本人再一次表達深深歉意。

此次10項公投因公民投票法規定，必須與9合一選舉一併舉行。10項公投成案在10月，距離選舉僅一個月餘，而全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，對於各縣、市選委會都是不可能的任務。在既有的空間下要容納10個公投案投票，很多投票所最多僅能放置3個公投票匭。

為了增加公投的投票速度，中選會在投票前緊急為全國約3500個投票所增購圈票遮屏。並且多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。本次民眾積極參與投票，即使中選會在投票當日請各地選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮。為此，本人已向行政院賴院長請辭獲准，以示負責。

最後，謹向此次參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意！

(中時電子報)

台中》楊典忠連任成功 強調嚴格… 雲林》吳音寧事件發酵 連深綠鄉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。