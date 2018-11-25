史上最亂投票 陳英鈐請辭聲明怨民眾沒配合

2018年11月25日 16:52 中時電子報 林郁庭

九合一選舉綁公投選務亂象，規劃動線亂導致投票時間太長引爆民怨，中選會成眾矢之的，行政院長賴清德已同意中選會主委陳英鈐請辭。陳英鈐剛發表辭職聲明喊冤，表示10項公投成案，距離選舉僅一個月餘，全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，是不可能的任務。

他同時在聲明中表示，中選會曾多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。言下之意暗指民眾沒配合，才會導致投票大亂。

中選會主委陳英鈐辭職聲明

首先感謝全體台灣人民展現公民素養，熱烈參與9合一選舉和10項公投案投票，為台灣民主寫下新頁。對於等候排隊投票造成的不便，本人再一次表達深深歉意。

此次10項公投因公民投票法規定，必須與9合一選舉一併舉行。10項公投成案在10月，距離選舉僅一個月餘，而全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，對於各縣、市選委會都是不可能的任務。在既有的空間下要容納10個公投案投票，很多投票所最多僅能放置3個公投票匭。

為了增加公投的投票速度，中選會在投票前緊急為全國約3500個投票所增購圈票遮屏。並且多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。本次民眾積極參與投票，即使中選會在投票當日請各地選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮。為此，本人已向行政院賴院長請辭獲准，以示負責。

最後，謹向此次參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意！

(中時電子報)