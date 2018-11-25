雲林》吳音寧事件發酵 連深綠鄉鎮也翻盤！

2018年11月25日 17:19 中時 周麗蘭

本次雲林縣長選舉，張麗善以21萬0770票擊敗現任李進勇16萬3325票，雙方差距4萬7445票；回顧2014年兩人首次對決，李進勇23萬2900票擊敗張麗善17萬5862票，兩人相差5萬7938票。2次選舉都有政治大環境衝擊因素，票數恰巧也凸顯中間選民的搖擺。

2014年投票率七成四，藍綠總得票數是40萬8762票，民進黨李進勇勝出，得票率56.98％；2018年減為37萬4095票，投票率為七成一五，國民黨張麗善勝出，得票率53.83％。

2014年縣長選舉，張麗善、李進勇實力旗鼓相當，但20鄉鎮開票結果，張麗善僅在台西鄉慘贏李進勇183票，19鄉鎮都大輸，包括服務處所在地的虎尾輸1694票、斗六市票倉更狂輸3986票。

2018年投票大逆轉，李進勇只慘贏水林706票(上屆贏5091票)、二崙247票(上屆贏5274票)、西螺535票(上屆贏6226票)、莿桐227票(上屆贏4829票)，但斗六大輸9128票、虎尾輸6968票、台西輸4233票、麥寮輸9121票，蘇治芬的老家北港也輸485票，連深綠鄉鎮崙背鄉都輸1974票。

2016年總統大選民進黨主席蔡英文在雲林縣拿下6成3票數，國民黨主席朱立倫僅2成4，西螺、二崙、崙背等蔬菜鄉鎮，綠營選票甚至高達七成，但這次縣長選舉吳音寧事件發酵，即使深綠鄉鎮也翻盤。

張麗善陣營強打「票投李進勇等同支持吳音寧」、「民進黨不倒農民不會好」，西螺果菜市場還懸掛蔡英文、李進勇、吳音寧的3人合照看板，寫著「疼惜農民、平穩菜價」，李進勇陣營大意未處理，24日開票結果顯示農民憤懣只能發洩在選票的消長上。

(中時 )