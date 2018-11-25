雲林》吳音寧事件發酵 連深綠鄉鎮也翻盤！

農民對吳音寧的反彈，全顯現在雲林縣長選票上，李進勇在傳統綠營票區不是慘贏就是大輸。（周麗蘭攝）

友善列印
中時

本次雲林縣長選舉，張麗善以21萬0770票擊敗現任李進勇16萬3325票，雙方差距4萬7445票；回顧2014年兩人首次對決，李進勇23萬2900票擊敗張麗善17萬5862票，兩人相差5萬7938票。2次選舉都有政治大環境衝擊因素，票數恰巧也凸顯中間選民的搖擺。

2014年投票率七成四，藍綠總得票數是40萬8762票，民進黨李進勇勝出，得票率56.98％；2018年減為37萬4095票，投票率為七成一五，國民黨張麗善勝出，得票率53.83％。

2014年縣長選舉，張麗善、李進勇實力旗鼓相當，但20鄉鎮開票結果，張麗善僅在台西鄉慘贏李進勇183票，19鄉鎮都大輸，包括服務處所在地的虎尾輸1694票、斗六市票倉更狂輸3986票。

2018年投票大逆轉，李進勇只慘贏水林706票(上屆贏5091票)、二崙247票(上屆贏5274票)、西螺535票(上屆贏6226票)、莿桐227票(上屆贏4829票)，但斗六大輸9128票、虎尾輸6968票、台西輸4233票、麥寮輸9121票，蘇治芬的老家北港也輸485票，連深綠鄉鎮崙背鄉都輸1974票。

2016年總統大選民進黨主席蔡英文在雲林縣拿下6成3票數，國民黨主席朱立倫僅2成4，西螺、二崙、崙背等蔬菜鄉鎮，綠營選票甚至高達七成，但這次縣長選舉吳音寧事件發酵，即使深綠鄉鎮也翻盤。

張麗善陣營強打「票投李進勇等同支持吳音寧」、「民進黨不倒農民不會好」，西螺果菜市場還懸掛蔡英文、李進勇、吳音寧的3人合照看板，寫著「疼惜農民、平穩菜價」，李進勇陣營大意未處理，24日開票結果顯示農民憤懣只能發洩在選票的消長上。

(中時 )

史上最亂投票 陳英鈐請辭聲明怨… 台南》差6票落選 唐儀靜要提當選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。