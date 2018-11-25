美政府報告：氣候變遷將重創經濟 白宮：沒那麼嚴重

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美國政府23日公布最新研究報告指，到本世紀末，氣候變遷恐導致該國折損10％的國內生產總值（GDP）。這份報告是該國迄今最嚴厲的相關警告，但白宮選擇於國定假日感恩節當天公布，同時企圖淡化報告嚴重性，為川普總統的主張護航，引發科學家痛批。

由13個聯邦部會與機構共同編纂、長達1656頁的「國家氣候評估」報告首次就氣候變遷對美國的衝擊提出具體經濟數據。報告指出，氣候變遷將對美國民眾健康與福祉、經濟、全國基礎建設和天然資源造成「實質損害」，若不採取重要措施遏制全球暖化，到2100年天災損害可能使全國GDP減少10 ％，比2008年金融海嘯造成的損害高出1倍以上。

針對上述嚴峻挑戰，撰寫報告的逾300名官員與科學家提出3大主要解決方案：針對排放溫室氣體訂定價格，意即針對排放二氧化碳的企業課稅或收費；政府立法管制溫室效應污染物質排放量；投入公款研發潔淨能源。

這份報告的結論明顯與川普推動經濟成長、鬆綁環保法規的政策背道而馳。白宮發言人華特斯女士表示，研究工作是在前總統歐巴馬任內開始的，且報告是根據「 最極端的假設，認為經濟強勁發展會增加溫室氣體排放，但技術創新發展卻十分有限，且人口還會快速增加。這與人們長期認可的發展趨勢背道而馳」。

華特斯指出，預計4年後發布的下一份氣候評估報告「將提供更透明、更數據化的撰寫過程，且將對潛在情況假設與結果提供更充分的信息」。她還強調，2005年以來，美國能源生產造成的二氧化碳排放量已下降14 ％，而全球排放量則在持續增加。儘管如此，美國依然是全球第2大的二氧化碳排放國，僅次於中國大陸。

由於報告原訂12月公布，但白宮卻提早在感恩節下午悄悄發布，研究共同作者、世界資源研究所國際政策專家萊特批評：「這顯示川普政府意圖掩藏報告，並繼續否認、打壓氣象科學的明顯企圖。」

(中時 )

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