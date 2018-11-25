婚姻平權公投未過關 丁寧鼓勵同志：我們沒有輸，只是還沒贏！

2018年11月25日 17:35 中時 林淑娟

婚姻平權、性平教育24日公投未過關，一向宣導婚姻平權不遺餘力的丁寧數度在臉書發文鼓勵覺得受挫的同志朋友，她表示，「其實很驚訝那麼多人支持我們，也很驚訝護家盟投入這麼多的金錢跟人力，只得到六成的支持。是的是的，即便只有一成的人支持，我們依然不會放棄捍衛自己的權利。人是要活得有意義才像個人。」

她說，「護家盟」的人有他們自己生命的功課，祝福他們，領悟生命真的不需要浪費在阻擾別人的幸福與權利裡面。給予別人所需要的才叫愛，「我們沒有輸，我們只是還沒有贏！」

丁寧表示，我們一直捍衛的是真理、真相、真實，從來不是為了只要贏，「贏得這場選戰的是恐懼。而台灣這個小島最容易操作的就是「恐懼」。不同，就會帶給這小島上的人恐懼。」她鼓勵同志朋友：「沒關係，我們先休息一下吧，接下來的路還是很長的。」

她說，大部分的人都懶得思考懶得改變，總是覺得自己的都是對的。所以只要說，你怎樣怎樣我們就會沒飯吃！你怎樣怎樣孩子就會變同志，就會性解放就會雜交就會人獸交⋯⋯大部份的父母就信了，就怕了，就會成為反同的幫手了。一點都不費力。因為擁有恐懼的人是最好掌握的，在這裡，一點都不缺。

她有感而發表示，同志團體說的太多有關愛的事，反同團體絕對沒有感覺。因為有了恐懼，就看不到愛。她鼓勵同志朋友：「沒關係，我們先休息一下吧，接下來的路還是很長的。你可以難過可以傷心，但是你不能夠忘記你應該要做的事。這一切，只是時間未到而已。只有愛與尊重可以改變這個世界，只有愛與尊重可以消弭所有的暴力跟紛爭，唯有愛與尊重可以讓你真實的看到愛的力量。我們要多一點耐性。好嗎？而且有200多萬個人支持我們！我們應該要開心吧！」

(中時 )