警察夫婦飼養「雪納瑞」乖巧精靈善解人意

▲警察夫婦王榮藤與黃美璦，飼養「雪納瑞」犬，因乖巧精靈善解人意成家中最愛寵物。（楊樹煌攝）

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▲王美璦飼養的愛犬，與主人外出，沒經主人同意，牠會守在機車上，不敢亂跑。（楊樹煌攝）
▲王姓警察夫婦飼養的雪納瑞犬遇有人逗留在門外，會狂叫提醒主人。（楊樹煌攝）
▲王美璦飼養的雪納瑞犬很懂享受，喜歡搭車旅行，並會趴在窗口欣賞戶外風光。（楊樹煌攝）
▲乖巧精靈、善解人意的雪納瑞犬，在家中會觀察家人動態、氣氛，不輕舉妄動。（楊樹煌攝）

埔里鎮有對位警察夫婦王榮藤與黃美璦，無心插柳，被動式接受朋友家中無法飼養的「雪納瑞」犬，一向有愛心的他們，在接受照顧、養育後，因狗兒乖巧精靈、善解人意，讓他們視如己出，意外成為家中不可或缺的寵物。

王美璦也是埔里警分局愛蘭派出所所長王榮藤眷屬，據她透露，該「雪納瑞美咖」犬，原飼養人將牠取名為歐美咖，飼養1年左右，因家庭因素，送給好友飼養，第2主人因家有公狗，怕發情期受孕，受朋友之託，負起照顧之責。

美咖剛進家門，對環境怕生，有淡淡憂鬱，不叫也不理人，初次帶出去步去，將狗鏈鬆開即逃竄，好不容易找回來，但在家中卻會不定時、不定點大小便，經施以訓練，聰明的狗兒馬上懂得大小便必須上廁所。

日久之後，美咖知道這是牠的家，習慣如廁在廁所，聽到電鈴聲不再狂吠，成為很會顧家的靈犬，而且不必再用狗鏈也不會逃離家門；每當家人要出門，牠都會自動跳上機車，在腳踏板上等著主人外出，最重要的是，沒經主人同意，牠定會守在機車上，不敢亂跑。

美咖的主人，倆夫婦都在上班，平常只得讓其在家獨處，但美咖性情溫和，絕不亂叫，除非有人逗留家門外才會狂叫。同時牠也洞悉主人是要上班或外出，如要上班，牠會乖乖趴臥在自己園地，如平日主人要外出，牠會立即跳下沙發，跑至機車等候。

最特別的是，狗兒善解人意，家中有不愉快氣氛，牠會自動溜走，躲在自己狗窩，視而不見，遇家有歡樂氣氛，牠會比家人更嗨，活蹦亂跳，見家人取毛巾，知道要跟牠洗澡，牠會和家人躲迷藏，就因牠如此可愛，因而深受家人喜愛，視如己出。

王美璦也談及美咖的趣聞，偶而帶牠出門要住宿，將牠裝在旅行袋內，只漏出鼻子呼吸，但牠也知道要隱藏不亂叫，多次都因良好的配合，成功偷渡進入旅店住宿，這種超乎想像的靈敏機智及善解人意的長處，因而成為家人最愛。

(中時 )

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