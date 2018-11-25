金鐘視后李麗鳳離世！享壽67歲

李麗鳳演出《京華煙雲》。（圖／資料照）

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中時電子報
趙永馨（左起）、劉雪華、秦漢、谷音、李麗鳳當年演出電視劇《庭院深深》。

金鐘影后李麗鳳曾演出瓊瑤一系列電視劇，包含《庭院深深》、《在水一方》，1989年還以《京華煙雲》奪下第24屆金鐘女主角，但稍早傳出她於21日晚上10點35分過世，資深媒體人粘嫦鈺也在臉書証實噩耗，稱李麗鳳的弟弟透露姐姐今（25日）下午樹葬於福德公墓，享壽67歲。

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李麗鳳遺作是今年三丶四月有去廈門拍《鄧麗君傳》，她在劇中演員張晨光的媽媽丶何潤東的奶奶，拍攝過程中傳出曾在片場昏倒，後來回台就醫，劇組在高雄取景時，她還曾抱病到高雄補拍兩場戲。

李麗鳳10年前曾發現罹患乳癌第三期，經過化療掉光頭髮眉毛，雖然接受化療過程中的痛苦和煎熬，讓她生不如死，但她依舊樂觀面對生命，體會到活下去需要很大勇氣，還會開玩笑說自己的身材，回復到少女般苗條。

李麗鳳1971年考入華視訓練中心演員訓練班第一期，結業後展開演員生涯，原本被培養演小旦，後來卻以反派或情緒強烈的角色見長，29歲時便飾演慈禧太后。在1980年代，她與葉雯被譽為《華視劇展》的台柱。1983年，她以《孩子，你不要死》的母親角色，首度入圍金鐘獎女演員獎。1989年，以《京華煙雲》的桂姨娘一角獲得第24屆金鐘獎女演員獎。

她2002年為了照顧罹患胰臟癌的父親，曾變賣房產，暫時息影。父親去世後，她2008年準備復出演戲，戲未開拍卻檢查出自己患有乳癌第三期。為抗癌，她接受新式的紫杉醇化療，把30年的菸癮戒了，也不再喝咖啡，而靠自然飲食養生。她表示：「提早接受死亡課程，體驗到活下去需要很大勇氣。2011年，以湖南衛視電視劇《加油媽媽》復出。

(中時電子報)

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