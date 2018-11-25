傅高義：台灣問題比中美貿易摩擦更令人憂慮

2018年11月25日 17:28 中時電子報 盧伯華

美國著名亞洲問題專家、前哈佛大學榮譽教授傅高義(Ezra Vogel)近日表示，亞太地區最令人擔憂的不是美中貿易戰，而是台灣問題。美國在台灣問題上逐漸脫離40年來與中國建構的框架，近來美國一連串對台灣的動作沒有遵守對中國的承諾，如果美方繼續像現在這樣採取不同尋常的舉動，那麼中國也會用不同尋常的方式來做出反應」。

前哈佛大學費正清研究中心主任傅高義曾於1979年出版《日本第一：對美國的啟示》（Japan as Number One:Lessons for America）一書，震撼了西方國家。他最近在日本接受《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)訪問時表示，「我並不像其他人那樣擔心貿易戰的問題」，川普總統只不過是希望通過挑起貿易戰來「討價還價」（bargaining），其討價還價的對象也不僅限於中國，還包括墨西哥和加拿大這些國家，對《北美自由貿易協定》進行修訂就可以證明這一點。

傅高義說，美國與中國之間的貿易緊張形勢會升級，但局面還不至於失控。他相信兩國都有可以掌控局面的領導人，這些人頭腦冷靜，能確保雙方的人員和經貿往來不會中斷。

傅高義在訪談中更關心的是川普政府的對台政策。今年3月正式生效的《台灣旅行法》（the Taiwan Travel Act）允許美台官員互訪。另外，去年批准總額為14億美元的軍售之後，今年9月川普政府又批准了3.3億美元的對台軍售案，他認為這些動向是值得注意的警訊。

傅高義認為，限制與台灣的官方往來與軍售是美國和中國在1979年建立外交關係的基礎，川普政府最近的舉動是「危險的」，而且「走得太遠了」。他認為，「美國未遵守先前在台灣問題上作出的承諾。」

美國與北京建交時同意，將與台灣保持「文化、商業和其他非官方性質的關係」。不過，美國在建交公報中使用了「認知」（acknowledge）一詞來回應北京的「台灣是中國一部分」的主張。1982年，美國還特別針對對台軍售問題與中國簽署了聯合公報，並在這份公報中承諾將「逐漸減少並最終停止對台軍售」，但美國並未就「何時停止」對台軍售做出承諾。此外，簽署這份聯合公報之前，華盛頓向台灣方面做出了「六項保證」，其中之一就是保證「不會為停止軍售確定具體時間」，這一切表現出了華盛頓制定對華政策時的某種「戰略模糊性」（strategic ambiguity）。

傅高義曾為鄧小平寫過一本傳記，他非常瞭解那些公報的談判過程與文字意義。在台灣問題上，「如果美國繼續像現在這樣採取異於尋常的舉動，那麼中國也可能會用異於尋常的方式來回應」。

不過，《日經亞洲評論》認為，近期舉行的「美台防務工業會議」(U.S.-Taiwan Defense Industry Conference)結果顯示，美台雙方將進一步鞏固軍事合作關係。

專訪還指出，傅高義剛剛完成了一部關於日中交往歷史的著作，定於明年夏天出版。他表示，希望中國人能「以史為鑒」，日本在1868年明治維新後成功轉型為現代國家，發展出強大的經濟和軍事力量，卻同時推動了難以控制的愛國主義，而他也在今天的中國看到了類似的現象。

(中時電子報)