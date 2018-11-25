彰化、員林市長差距小 落選者張東正、陳秋蓉兩樣情

國民黨籍彰化市長候選人張東正（中）在這次選戰中以些微票數落敗，他表示將提起當選無效之訴要求查驗選票。（資料照片，謝瓊雲攝）

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民進黨籍員林市長候選人陳秋蓉（中）以157票之差敗北，她說，坦然接受市民選擇結果，將深自檢討、反省，未來會繼續和市民鄉親走在一起。（資料照片，謝瓊雲攝）

彰化縣鄉鎮市長開票結果25日凌晨底定，兩大票倉彰化市和員林市的市長寶座，勝出者皆只領先些微票數。彰化市由民進黨籍林世賢當選，小贏對手張東正319票；國民黨籍員林市長當選人游振雄，更只領先對手陳秋蓉157票。張東正已表明將會提出當選無效之訴，要求查驗選票；陳秋蓉則選擇坦然面對敗選，不再提訴訟。

張東正表示，這次參選市長、深受支持者期待，許多人開票日晚一度以為是他當選，但因為開票作業進度緩慢，一覺醒來才發現未勝出，十分錯愕，上午紛紛到競選總部致意，因為差距太小，僅0.26%，經與團隊討論，決定提出訴訟進行行政驗票。

陳秋蓉則說，她很感謝一路上支持她的鄉親，期待當選後的新市長游振雄能繼續造福員林市民，許鄉親一個美好的未來。她個人必須檢討是否有不足的地方及服務不周之處；針對選舉票數結果如此的接近，她也願意虛心接受，這是員林市民的選擇，所以不會提訴訟。

這次選舉因為社會大環境氛圍改變，選民民心思變，激戰選區藍綠票數一路拉鋸，讓許多支持者懸著一顆心整晚緊盯開票數字，氣氛緊繃。直至凌晨選票清點統計完畢，民進黨林世賢獲得4萬3085票、國民黨張東正4萬2766票，林世賢24日晚間9時30分左右即提早自行宣布當選。

而員林市長部分也是互有拉鋸，民進黨籍陳秋蓉一度微幅領先，最後獲得2萬5190票，國民黨游振雄則拿到2萬5347票。兩人差距僅僅157票，經反覆確認自己的報票系統數據後，游陣營晚間9點自行宣布當選，還比林世賢更早。

彰化縣選委會總幹事陳逸玲表示，候選人對選舉結果有所疑慮者，依法可在11月30日縣選委會公布當選人名單後30日內，向彰化地方法院對當選人提出當選無效之訴；若有必要，選委會亦將在法院審理結果確定後的3個月內辦理補選。

(中時 )

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