籃球》公益敢夢計畫啟動 推動基層訓練兼公益

2018年11月25日 17:44 中時電子報 黃及人

獨臂射手范弘昊親自到場分享奮鬥歷程。(台灣籃球發展協會提供)

由前中華隊國手邱宗志領銜的台灣籃球發展協會，為推動台灣籃球基層教育發展，與南港運動中心首次攜手合作「公益敢夢計畫」，首站於24、25日兩天舉辦「公益籃球訓練營」，邀請偏鄉學校籃球隊60位小球員參加，除了專業籃球訓練外，也安排獨臂射手范弘昊擔任座談會嘉賓，分享自身的逐夢故事。

台灣籃球發展協會理事長邱宗志退下戰袍後便投入教職，積極推動基層籃球教育，邱宗志表示，「以前自己還是球員時，獲得很多前輩幫助，從球場上退役後，可以把所學回饋給基層籃球，幫助缺乏資源的偏鄉學校，藉由公益籃球訓練營課程傳達正確的觀念給小朋友。」

主辦單位之一的南港運動中心經營公益活動已有數年，25日也特別邀請執行長林炳均到場，林炳均表示：「很高興可跟台灣籃球發展協會共同舉辦公益，運用雙方專長與資源，提供最優質活動給小球員，透過公益敢夢計畫讓球員勇敢追夢，相信這次公益籃球訓練營一定會讓學員不虛此行、滿載而歸。」

公益敢夢計畫更與公益團體「NK WOLVES」合作，「NK WOLVES」與南港運動中心安排訓練課程，除了籃球訓練，也有提供體能教學，教導小球員該如何正確的訓練，還有籃球瑜珈、運動按摩教學等課程內容，希望小球員打球之餘也該學習如何保護自己的身體，延續運動員的生涯。

為鼓勵偏鄉學童勇敢追夢，主辦單位特別邀請獨臂射手范弘昊蒞臨現場，分享自身追夢的經驗，范弘昊說到：「從小一路到現在，有一句話『沒有能不能，只有要不要』一直深深放在我心中，也是我很喜歡的座右銘，告訴我自己千萬不要因為環境或是別人告訴你不行，就放棄追夢的勇氣。」

(中時電子報)