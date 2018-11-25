藍綠均未過半 北市議長寶座戰小黨成關鍵

2018年11月25日 18:11 中時 陳燕珩 、 張立勳

九合一選戰落幕，台北市議長寶座爭奪戰正式展開，北市議員應選63席，國民黨拿下29席，民進黨僅剩19席，版圖差距拉大，不過兩陣營均未單獨過半，國民黨雖占有人數優勢，但一定要與小黨合縱連橫，黨政人士分析，由於議員陳政忠有意爭取副議長，國民黨為搶下議長，很可能與陳政忠為首的「台北監督連線」合擊。

連任9屆議員、5屆議長的吳碧珠放棄競選連任，各方人馬對議長大位虎視眈眈。國民黨內廝殺激烈，據了解，現任副議長陳錦祥、議員秦慧珠、王欣儀、鍾小平都有意競爭議長；隸屬「陳家班」的議員陳永德、陳義洲及地方實力雄厚的葉林傳、闕枚莎則擬角逐副議長，早在選前2個月，各方就已悄悄啟動布局。

只是從選舉結果來看，國民黨雖然席次較2014年多1席，但僅搶下29席仍未過半，國民黨要保住議長，絕對要與小黨合作，黨政人士認為，國民黨若與友好的新黨合作，加起來票數也只有31票，依舊未過半。

黨政人士剖析，國民黨最有可能合作對象，以擁有5名議員的「台北監督連線」最有可能，因為陳政忠有意爭取副議長，國民黨為搶下頭堡，與陳政忠搭配競選，手中就有34票。

民進黨議員簡舒培認為，在藍綠席次均未過半的情況下，小黨及無黨籍議員意向變得很關鍵，而這些議員多半與市長柯文哲交好，可預期柯在議長之戰將發揮一定作用，這也是為何有意角逐議長寶座的人，選前都不想與柯撕破臉。

不過，國民黨在解決與小黨合作前提下，黨內恐怕會先上演茶壺風暴，國民黨議員汪志冰分析，今年議長選戰將是群雄並起、五代十國的激烈盛況，只能用一個「亂」字形容，對比吳碧珠的表現，論輩分、人和與對市政的了解，符合資格的人選不多，不論最後是誰被推派出來競選，都會有人不服氣。

至於民進黨，先前傳出前副議長周柏雅、2014年挑戰議長失利的劉耀仁及議員王孝維、顏聖冠均有意角逐議長，但今年綠營選情慘澹，4人中只有劉耀仁順利連任，黨團更從27席降到19席，在議長爭奪戰中屈於劣勢，已提早出局。

(中時 )