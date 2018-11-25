動手術減26公斤 74歲糖尿病老翁擺脫15年注射胰島素生活

2018年11月25日 18:19 中時 程炳璋

為了擺脫每天打胰島素的生活，高齡76歲的吳先生2年前成為安南醫院內年紀最大的糖尿病手術患者，術後的他體重從90公斤降到64公斤，腎功能恢復正常，體驗真正的「人生70才開始」。

吳先生是安南醫院國際代謝形體醫學中心內接受糖尿病手術病人中，年紀最大的病人，他74歲時體重90公斤，已注射15年的胰島素，因為不想再過每天打胰島素的日子，決定接受醫師黃致錕的微創縮胃曠腸手術。

黃致錕認為吳男雖年紀稍長，但身體機能與體力仍適合接受手術治療，吳男手術後第一週回診空腹血糖值就已經正常，而且不用再打胰島素，到現在手術後已2年，他體重一直維持在64公斤，腎功能也回復正常。

吳男真正感受到「人生70才開始」，術後更有活力的遊山玩水，幾乎每周都安排與太太旅行。他非常遵守醫療團隊的指示，定期回診、配合飲食、補充營養品、固定運動，維持得來不易的健康重生機會。

黃致錕14年來已經執行5000例病人手術，其中大約1000位有第二型糖尿病。這些患者手術後有7成以上的人不再需要服用任何藥物或注射胰島素，達到緩解；而另外3成仍需要藥物控制的患者，大多都跟胰島功能衰退有關。

黃致錕表示，年紀愈大，罹患糖尿病時間越長，治療效果也會愈差。建議民眾愈早治療，可愈早擺脫糖尿病困擾。

(中時 )