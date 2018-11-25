《中時晚間快報》綠委高聲疾呼 中生代全面接班黨務行政

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綜合報導

◎綠委高聲疾呼 中生代全面接班黨務行政

民進黨九合一選舉大潰敗，民進黨團幹事長李俊俋今天呼籲，「中生代提早全面接班！」民進黨中生代在黨務與行政部門應該要扛起責任，由中生代承擔面對兩端世代的溝通之責，同時年輕世代上場！

◎陸媒：民眾看清真相 「兩岸好，台灣才會好」

民進黨在此次九合一選舉大虧大敗，尤其傳統大本營高雄也被「韓流」翻轉。大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，台灣民眾在這兩年應已充分感受到原來兩岸和平發展是好的，國民黨的一些表現是值得珍惜的，民進黨的意識形態優先是無益、可怕的，所以才會如此猛烈的投票表態。而韓國瑜的勝選，說明民眾開始看清一個樸素的真相「兩岸好，台灣才會好」。

◎「以核養綠」公投過關 黃士修籲重啟核四

「以核養綠」公投過關，提案領銜人黃士修表示，希望行政院、立法院「放聰明點」，主動討論核一、核二、核三電廠延役及核四重啟，否則他們將提重啟核四公投，並綁定2020總統大選；此外，「核能流言終結者」也將推動核廢料遷出蘭嶼公投，讓達悟族人拿回核廢議題話語權。

◎迪麗熱巴對戲有怪癖 都在看高偉光「那裡」

迪麗熱巴上月風光奪下大陸電視金鷹獎視后，打敗前輩劉濤、孫儷，成為新一代金鷹女神，戲約滿滿的她，明年度最受戲迷期待的新戲《三生三世枕上書》也在近日殺青，延續《三生三世十里桃花》原班人馬，描述青丘女君白鳳九（迪麗熱巴飾）與東華帝君（高偉光飾）的虐戀愛情故事，還加入台灣藝人郭品超、陳楚河，陣容堅強。

(中時電子報)

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