韓國瑜和小舅子李明哲高票當選 雙喜臨門！

李明哲尋求雲林縣第四選區縣議員連任，囊括1萬多票，25日早上隨即謝票。（周麗蘭攝）

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李明哲尋求雲林縣第四選區縣議員連任，囊括1萬多票，25日早上隨即謝票。（周麗蘭攝）

韓國瑜以15萬票之差贏得高雄市長選舉，小舅子、雲林縣議員李明哲也以1萬0171票獲得第四選區第一高票，雙喜臨門。李明哲25日一早展開謝票，致謝鄉親們對他及姊夫的幫忙。

李明哲是韓國瑜的小舅子，選戰開打兩人分頭努力，靠電話加油打氣。

24日投票日，大姊李佳芬專程從高雄趕回老家投弟弟李明哲一票，她說夫妻倆都掛心弟弟的選情，但這次沒有辦法幫忙他，無論如何趕回來投票。

第四選區縣議員選舉開票結果，尋求第二度連任的李明哲以1萬0171票獲得第一高票，超越上次9000多票紀錄，該選區最低門檻是4939票。

李明哲表示，政治已成個人生活一部份，鄉親就像他家人，選舉的果讓他更堅定選擇這樣的道路是正確的，他會繼續秉持同樣的信念繼續向前，每一張選票都是責任，每一份支持都是力量。

友人林錦城說，李明哲上一次選舉囊括9000多票，已呈現他的努力成果，已是他歷史的高點，這一屆又更用心，幫忙的建設更多，破萬的票數是合理的，受寒流的影響不能說沒有，但幅度應該不是那麼大，主因是他本身經營得宜。

林錦城表示，從這屆選舉結果可看出，陳述方法無法迎合年輕人所想要的，落差就會很大，李明哲有IG、LINE、FB，非常符合時代的需求，政見陳述也很紮實陳述，1萬票對他來講是蠻重責任的開始。

(中時 )

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