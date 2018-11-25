氣勢磅礡 《星際大戰》首度在台北國家音樂廳開打

2018年11月25日 18:39 中時 趙靜瑜

打完選戰，來聽《星際大戰》！奧斯卡金像獎電影配樂得主約翰威廉斯譜寫經典「星際大戰」電影配樂，氣勢磅礡，扣人心弦，明年初該電影系列之一「星際大戰四部曲：曙光乍現」交響音樂會將首度前進台灣，由波士頓大眾管弦樂團指揮基斯‧洛克哈特領軍NSO國家交響樂團做現場演出，帶領影迷重回科幻經典。

洛克哈特表示，電影音樂是20世紀偉大的新音樂流派，也是過去數百年來第一個這樣展現管弦樂的新平台，「約翰威廉斯的音樂至少結合了歐洲音樂傳統與美國精神的兩種靈魂，在他之前，史無前例。」

洛克哈特說，約翰威廉斯可以說是好萊塢黃金時代偉大電影配樂家包括法蘭茲‧威克斯曼、康果爾德等的繼承者，更與柯普蘭、蓋希文與伯恩斯坦等美國作曲家一脈相連，重要性不可言喻。

洛克哈特1959年出生於美國，他是波士頓大眾管弦樂團的現任指揮、英國BBC交響樂團指揮，他從約翰威廉斯手中接任波士頓大眾管弦樂團指揮一職，至今已是波士頓大眾管弦樂團從1885年成立以來任期第二長的指揮。洛克哈特去年與波士頓大眾管弦樂團錄製了約翰‧威廉斯自60年代以來的電影配樂集，與大師的關係可見一斑。

「星際大戰四部曲：曙光乍現」電影配樂拿下奧斯卡、金球獎與3座葛萊美獎，在美國賣出超過百萬張，也被美國國會圖書館認證，收錄到國家錄音典藏局之中，代表這張原聲帶具有無可取代的歷史、藝術與文化象徵；這部電影配樂也是約翰威廉斯第一次與大導演喬治盧卡斯合作，他在原聲帶中打造出流傳近半世紀的「星際大戰」經典主題曲，並且透過音樂將科幻電影帶入更高深的境界，打動全球數以億計的影迷。

牛耳藝術總監牛效華表示，這次即將播放的是電影修復版高畫質版本，並將在台北國家音樂廳設置LED大型螢幕，讓星際大戰迷一起重溫電影風采，未來也將陸續推出系列其他電影交響音樂會，滿足星迷。「星際大戰：曙光乍現」電影交響音樂會將於明年1月12日與13日舉行，地點在台北國家音樂廳。11月29日中午12點將於MNA牛耳藝術系統啟售，詳情可上牛耳藝術官網http://www.mna.com.tw/ 9

(中時 )