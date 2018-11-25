台中》老將沈佑蓮5連霸 新人黃健豪插旗成功

沈佑蓮挑戰5連霸成功，這次獲得27795票數，拿下第1高票，強調地方事就是她的事，沈佑蓮說，「用服務、換選票」。（張妍溱攝）

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北屯區藍營新人黃健豪（左），成功搶下市議員1席次，除了「勤跑」、「笑容很甜、說話很有力」讓人印象深刻，首度登板就挑戰成功。（張妍溱翻攝）

台中市議員選舉落幕，國民黨北屯區市議員沈佑蓮獲得第1高票，順利5連霸；藍營新人黃健豪，頂著國民黨前發言人的光環，除了「勤跑」、「笑容很甜、說話很有力」讓人印象深刻，首度登板就挑戰成功。

戴著黑框眼鏡、打造陽光形象，藍營新人黃健豪挑戰參選爆炸的1級戰區，為藍營市議員在北屯區成功搶下1席次，黃健豪直呼不敢相信，他說，這次的當選，象徵年輕世代為自己發聲的結果。

黃健豪表示，在很多小家庭與密集式的住宅區，都開出不錯的選票，這也傳達出很多年輕人及小家庭對新科議員的期待，將履行選舉時承諾，未來進入市議會盡全力監督、爭取公托公幼及關心台中的經濟發展，感謝選民給年輕人機會服務。

同黨老將市議員沈佑蓮挑戰5連霸成功，這次獲得27795票數，拿下第1高票，強調地方事就是她的事，沈佑蓮說，「用服務、換選票」，選舉沒本事，認真就對了，一步一腳印獲得選民認同，也感謝選民給她繼續服務的機會。

沈佑蓮表示，未來繼續推動大台中及北屯區重要建設。例如興建中的「大坑風景區多功能遊客中心」、爭取捷運綠線從舊社站延伸至大坑經補庫、舊社公園規畫地下停車場供2鐵共構站使用、監督全市孔蓋地下化進度、恢復65歲以上老人健保補助、爭取生育補助1胎2萬元等。

(中時 )

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