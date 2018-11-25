贈票／《非賣品》在韓上映首日擊敗《怪獸2》登票房冠軍！

2018年11月25日 18:28 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓星宋智孝在新片中首度飾演馬東石妻子，並首次接演動作片。（圖／車庫娛樂提供）

由馬東石、宋智孝主演的熱血犯罪動作片《非賣品》日前在韓國上映，隨即擊敗好萊塢強片《怪獸與葛林戴華德的罪行》榮登票房冠軍！目前累積觀影人數達22萬237人，票房突破台幣5293萬（來源：KOFIC）。許多觀眾紛紛盛讚「動作戲太精彩了，以為自己在看4DX電影！」「相當痛快的電影，比想像中有趣！」「宋智孝美出新高度了，演技和跑技也都很棒！」「配角都是笑點的來源啊，令人笑翻！」「馬東石真不愧是韓國的巨石強森，怎麼能打得如此痛快！」「看完《非賣品》後覺得通體舒暢！」

馬東石在新戲將展現大量創新動作戲。（圖／車庫娛樂提供）

韓國媒體也一致認為《非賣品》是馬東石主演的作品中，最能感受到其獨特魅力的電影。而在近期《非賣品》試映會的舞台問候中，宋智孝見台下一名女粉絲哭泣時，宋智孝還特地摟住粉絲不停安慰她，暖心舉動令網友紛紛大讚真不愧是「女神」，對粉絲真誠的態度令人十分感動！而宋智孝在《非賣品》中的表現，也將再度讓觀眾折服於她對角色的熱情與苦心。由馬東石、宋智孝主演的動作大片《非賣品》11月30日將在台上映，敬請期待！

宋智孝電影中遭綁架努力逃跑，跑量大到更勝綜藝節目RM。（圖／車庫娛樂提供）

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(中時電子報)