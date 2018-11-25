綠營若看不懂高雄新民意 李艷秋：2020再教訓一次

2018年11月25日 18:35 中時電子報 黃麗蓉

韓國瑜成功挺進綠營鐵票倉，當選高雄市長，資深媒體人李艷秋指出，民進黨祕書長洪耀福在敗選後，卻仍緊咬境外假訊息混亂民眾，民進黨若仍看不懂新民意，2020只好再教訓一次！

敗選記者會，民進黨祕書長洪耀福被問到民進黨挫敗是否因大陸因素？洪耀福竟說，這次給我們很深刻教訓，假訊息對民眾造成影響。未來要怎麼面對這個問題，黨要去處理，行政系統要對假訊息，也會有新的作為。

李艷秋在臉書指出，高雄人展現的台灣新民意就是，對韓國瑜這樣一個來自外地的候選人，高雄選民一點都不見「外」。但對民進黨全力主打的毫無證據、恐嚇式的「境外」勢力，卻非常見「外」，不再買單，看到洪耀福在敗選記者會上，仍然緊咬境外假訊息混亂民眾，不禁深深嘆息。她強調，如果民進黨仍然看不懂新民意，2020人民只好再教訓一次。

網友說：「檢討敗選，一直視而不見、聽而不聞人民的怒火！這個黨只有走向衰敗！洪先生是不是臥底啊？」、「真的是跟不上民意！」、「痛定思痛，深切檢討，民進黨永遠認為把這幾句台詞唸完，就算檢討完了。」、「藍綠和解是否會從高雄開始？」、「明明看到恐嚇、抹黑、抹黃、抹紅都無效，還如此堅持，看來民進黨真的不會選舉了。」

(中時電子報)