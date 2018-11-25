旅展搶好康！昇恆昌「EVERFUN」闖關活動好禮大放送

昇恆昌內湖旗艦店市區免費接駁服務大型扭蛋機進駐旅展現場，旅客親身體驗闖關樂趣。（圖片提供／昇恆昌）

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旅展現場昇恆昌攤位舉辦搶答活動，民眾熱情搶答。（圖片提供／昇恆昌）

2018 ITF台北國際旅展邁入尾聲倒數，免稅品大廠昇恆昌同步公開全新「iRich APP」服務及「EVERFUN」趣味闖關活動，旅展現場送出多項好禮，讓消費者滿載而歸。

EVERFUN闖關活動分為兩大關卡，關卡一，智慧型裝置下載iRich APP完成開通會員，即贈紅利點數400點及環保飲料袋乙個;關卡二，旅展現場打造昇恆昌內湖旗艦店市區免費接駁服務大型扭蛋機，旅客拍照上傳FB或IG標記，別忘了設定公開分享，可獲得幸運扭蛋機會乙次，最大獎為Dyson吸塵器。完成2項闖關任務，可參加每日下午16時加碼抽獎機會，每日抽出Georg Jensen餐具組3組，26日加碼送出iPhone XS 64GB乙支。

iRich APP提供3大便捷功能，其一，迅速掌握優惠訊息，消費者於免稅店購物出示行動會員卡，除可累積消費金額和點數外，更可兌換餐券或住宿券;其二，內湖旗艦店免費接駁車，昇恆昌內湖旗艦店提供捷運西門站、北門站及國父紀念館站接駁服務，每天固定5班次;其三，昇恆昌免稅預購網，24小時線上預定免稅品服務，讓購物樂趣不間斷。

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