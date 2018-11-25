容祖兒「零毛孔」開唱 被拱攻蛋這樣回

2018年11月25日 18:45 中時 尤嬿妮

容祖兒今在台北Legacy舉辦音樂會。（英皇娛樂提供）

容祖兒25日舉辦「答案之書」音樂會，睽違6年來台辦個唱，容祖兒開心說：「我終於來了！終於可以在台北Legacy開一個屬於你們的音樂會，不需要你們飛到香港、長途跋涉地去看我！」由於Legacy場地僅能容納800個座位，門票之前一開賣隨即秒殺，令不少歌迷扼腕；今台下不少觀眾問她何時攻蛋，身為香港天后的容祖兒謙虛說：「我不敢想啊！好遙遠的感覺。」

容祖兒表示一直很想在台北Legacy、近距離唱歌給歌迷聽，「雖然地方不大，但這樣的距離更適合我，有沒有看到我的皮膚...零毛孔的啊！還有，有沒有看到我漂亮的衣服？我準備了3套衣服，當成大型演唱會在做」！相隔多年來台演出，她問歌迷是否有人曾以為「容祖兒不會再到台灣唱歌」，她解釋：「其實我一直在努力，過程不重要，重要的是結果...我來了！」

她新專輯《答案之書》在香港連續拿下4週排行榜冠軍，音樂會上不僅獻唱所有新歌，她還選唱多首國粵語排行榜冠軍曲，並以木吉他自彈自唱〈空港〉，允諾歌迷下次選在更大的場館舉辦演唱會，「會繼續在台灣努力跟大家有更多的接觸，希望很快有機會在更大的地方見到大家」。

(中時 )