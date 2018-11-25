大陸梟龍戰機升級相陣雷達 將成「匿蹤殺手」

2018年11月25日 18:34 中時電子報 江飛宇

中國和巴基斯坦合製的梟龍戰機將會安裝有源陣列(AESA)雷達，將會使這款廉價戰機具備追蹤匿戰飛機的能力，成為「匿蹤殺手」。巴基斯坦稱，升級的梟龍(JF-17 Block 3)，可列為「四代+戰機」，也就是除飛控外型之外，其他性能指標已與第五代戰機堪可一比。

戰機世界(fighter jets world)報導，這款AESA雷達採取X波段、3GHz頻寬，偵測距離約在170公里，能夠同時追蹤15個目標，並率先攻擊其中的4個。該雷達具有對空/地面雙重模式，對地搜索時，具有300公里的探查距離，並有1公尺等級的目標分辨率。在海上搜索目標時，雷達可以探測200公里的大目標。

梟龍的機鼻不大，所以它的AESA尺寸也比較小，只有60×60公分，重量為69公斤，它的處理器和電源模組的重量不到35公斤，這顯示大陸在航空電子設備上的成熟。

除了雷達將會改良以外，新梟龍在其他航空電子設備也有大幅更新，比如頭盔式顯示器和瞄準器（HMD / S）系統，新型單面板多功能顯示器（MFD），以及與AESA雷達搭配的紅外線搜索與跟踪（IRST）系統，使它的性能更全面，也更符合未來戰機的性能要求。

梟龍戰機的相陣雷達，體積小但是功能頗佳。(圖/巴基斯坦空軍)

JF-17是目前市面上最廉價的噴射戰機，每架售價僅需2500萬美元，升級後的新新梟龍會比較貴，達到3200萬美元，但比起美國的F-16的單價達到5000萬美元，它仍是便宜的多功能戰鬥機。

包括阿爾及利亞、阿根廷、緬甸、埃及、伊朗、黎巴嫩、馬來西亞、摩洛哥、奈及利亞、斯里蘭卡和烏拉圭等國，都曾在珠海航展時間，表現對JF-17的興趣。奈及利亞已訂購了3架，緬甸則訂購了16架。

對美國而言，這意味著美國空軍在中東和亞洲空域必須加備小心，廉價戰機也有可能在幸運的時候發現F-35，甚至擊落一名粗心的飛行員。

(中時電子報)