選後返鄉花錢買親子車廂被擠爆 民批：台鐵擺爛不處理

2018年11月25日 18:41 中時 李宜秦

有民眾花錢購買台鐵親子車廂座位，卻被大批無座票民眾佔據，連哺乳室都走不過去。圖／讀者提供

九合一大選落幕，許多民眾趕在周日搭車返鄉工作，台鐵、高鐵、客運的座位也一票難求，為疏解人潮，台鐵也加開多班列車與無座位票。不過有民眾表示，親子車廂被大批無座票乘客佔據，多次向台鐵反應未果，只能在眾目睽睽下哺乳、換尿布，痛批「對台鐵的擺爛態度很不滿」。台鐵則表示「民眾不配合也沒辦法」。

因應九合一大選投票人潮，台鐵加開多班列車，部分車廂也販售無座位票，不過親子車廂仍不販售無座位票，必須對號入座。然而一名賴先生表示，今日下午4點10分自板橋至台南的6175次自強號列車上，親子車廂遭大批無座位票民眾佔滿，讓他非常傻眼。

賴先生氣憤表示，特別買票搭親子車廂，就是為了能有空間與隱私哺乳、換尿布，昨天搭的時候還很舒適，然而今天上車時卻發現親子車廂已被佔滿，甚至連娃娃車都推不進去，佔位的民眾也置之不理。

賴先生指出，上車後有撥打客服電話反映，但列車開到新竹後仍無人處理，只好再打一通，到竹南站時車長終於進車廂內約1、2分鐘，卻僅是口頭趕了幾名乘客，也沒有多收票價或其他強制力行為，車廂仍擠滿人，需要哺乳的媽媽根本擠不過去哺乳室，只好在座位上眾目睽睽下哺乳，賴先生直說「老婆委屈到哭」。

台鐵局表示，事後會請車長以書面報告回覆，然而問到為何車長不採取強硬手段驅趕乘客，台鐵僅回覆「民眾不積極配合也沒辦法」，並未直接答覆，對於「民眾在眾目睽睽下哺乳」，台鐵則說「不太相信，有哺乳室」，民眾痛批「根本擠不過去，何況還要抱著寶寶擠」。

台鐵局指出，親子車廂是一友善政策，需要全民的配合，對無票上車的乘客，車長會先以勸導方式驅趕，若勸導不離開者可以對其罰款票價5成的費用，最糟狀況可請鐵路警察協助，強制不配合的乘客下車。

(中時 )