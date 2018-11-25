嘉義縣》「打破明文規定」基層發酵 行動綠驚險過半

2018年11月25日 18:47 中時 張亦惠

五合一大選結束，嘉義縣長由民進黨籍翁章梁當選，但「母雞帶小雞」策略似無發揮太大效果，行動綠團隊輔選的鄉鎮市長掉3席，民進黨籍縣議員也僅拿到17席，連民進黨縣黨部主委林沐惠都落選，加上無黨籍王焜玄及姜梅紅才勉強過半，顯見吳芳銘結盟無黨籍候選人喊出「打破明文規定」發揮一定影響。

翁章梁雖勝選，但輔選的鄉鎮市長開票結果不如預期，包括激戰的梅山、朴子、大林皆敗下陣來，連原先勝券在握的民雄何嘉恒，也僅小勝許能通140票。

翁章梁行動綠團隊大力輔選的朴子市長黃基全，大輸新生代7年級生吳品叡3000多票；大林鎮長簡志偉蹲點4年捲土重來，對戰農會系統大力支持的民進黨葉和平，小勝918票相當不容易，顯見民進黨在地方的聲勢已大不如前。

梅山鄉長選戰也因初選不公鬧兄弟鬩牆，林俊謀脫黨對戰農會總幹事黃世裕，翁曾與農委會主委林聰賢至梅山為黃世裕輔選，承諾梅山將蓋茶博館，孰料，林俊謀、劉宏文與吳芳銘「打破明文規定」結盟，策略成功，林俊謀以66.47％的得票率勝選。

此次爆冷門的則是民雄鄉的許能通，初期看板僅出現1匹馬，竟成了現任鄉長何嘉恒最大威脅，僅輸140票，許能通表示，他一向是默默地做，未來會更努力，也透露可能會提出當選無效之訴，一切尚在考量中。地方人士表示，大家都認為何勝券在握，這次選舉結果也是提醒何需檢討施政、放低身段。何嘉恆則表示，大環境影響，不利民進黨候選人。

(中時 )