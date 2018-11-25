中職》不多想「東奧正名公投」 林益全：做好球場本分

富邦悍將球員左起林晨樺、林益全出席球迷感恩會活動。（富邦悍將提供）

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中時電子報
/新北報導

富邦悍將今天（25日）舉辦球迷感恩會，「神全」林益全談及昨天甫結束的「東奧正名公投」時表示，「照著選舉結果走，在球場認真做好自己的本分。」

昨天是台灣九合一選舉綁公投日，其中公投第13案「你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」與運動員息息相關，最終不同意票數比同意票數多了至少百萬，此公投確定不會通過。

東奧正名公投爭議

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富邦林益全多次代表中華隊出賽，談到正名議題時，他表示：「選舉已經過了，我們就照著昨天的結果走，認真做好自己在球場的本分，其他部分不是我們應該擔心的問題。」

林益全在今年球季結束後，放棄申請自由球員的機會，期待能繼續留在富邦，為球隊拚一座總冠軍，不過關於合約部分，因經紀人尚未告知，所以自己目前也還不知道合約進度。

在球隊秋訓結束之後，林益全沒有停下訓練腳步，他透露，還有一些缺點反映在成績上，本身對自己要求比較高，因此只休息2週就開始訓練，且菜單也有做調整，主要著重在重訓與技術。

林益全說：「明年除了維持身體健康，最想要拿到總冠軍，這是我沒有行使FA(Free Agent，自由球員)、留下來最重要的目標，希望可以在這麼棒的家，打出很棒的成績，就是總冠軍。」

(中時電子報)

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