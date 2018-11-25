台南》2次選舉屈居落選頭 方一峰拿最高票進軍議會

國民黨候選人方一峰過去兩度參選市議員失利，本次方第三度參選市議員，期間遭逢母喪仍強忍悲痛上陣，最後以1萬6千餘票拿下台南市第二選區選區第一高票當選市議員。（李其樺攝）

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台南市第二選區10搶5戰況激烈，其中國民黨候選人方一峰過去兩度參選市議員，得票數皆屈居落選頭宣告失利；本次方一峰第三度參選市議員，期間遭逢母喪仍強忍悲痛上陣，最後以1萬6千餘票拿下該選區第一高票當選市議員。方一峰欣慰的說，「媽媽，兒子終於當選議員了，您看見了嗎？」

方一峰現為西港慶安宮主委，2010年首次代表國民黨參選七股、佳里、西港地區市議員，就拿下1萬1千多票，與當年當選市議員的蔡秋蘭僅相差700多票，屈居落選頭；2014年方一峰再次參選該選區市議員，仍拿下1萬多票高票落選。

今年台南市實施選區合併，將北門、將軍、學甲和七股、佳里、西港合併為第二選區，而且這些行政區過去都是綠營的鐵票倉，方一峰獲國民黨唯一提名，3度參選市議員，被許多人視為是最後一次參選；不過開票結果出爐，方一峰卻以1萬6千餘票第一高票當選，也是縣市合併以來大北門區首位國民黨籍市議員。

對此方一峰表示，事前也沒想過自己會拿最高票，得知當選消息當下馬上回家上香，向去世的母親稟告好消息。方一峰認為，民進黨過去長年在大北門區執政，卻沒有用心建設，加上前台南市長賴清德推房屋稅引發民怨，以及鄉親和競選團隊的不離不棄，他才能順利進入議會，未來會好好為民服務，不辜負選民期待。

民進黨提名蔡蘇秋金、陳俊安、王平川參選第二選區市議員，卻面臨同屬泛綠的蔡秋蘭、陳朝來、陳昆和等人競爭，最後民進黨僅當選蔡蘇秋金一席，王、陳兩人落馬。

另外，無黨資深議員謝財旺成功連任，以無黨身分首度參選的陳昆和、現任議員蔡秋蘭當選，另名資深議員陳朝來則屈居落選頭。

(中時 )

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