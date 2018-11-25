台南》第五選區老將回鍋 綠政二代順利接班

2018年11月25日 19:45 中時 李其樺

民進黨籍陳碧玉（右）藉由丈夫現任議員林慶鎮團隊全力輔選下，也拿下1萬1千餘票，也是該選區婦女票第一高票，成功接下丈夫的位子，當選第五選區市議員。（李其樺翻攝）

台南市第五選區10搶5席，含1席婦女保障名額，選舉結果出爐，上屆高票落選的國民黨議員李文俊，本屆捲土重來獲1萬7千餘票第一高票成功重返議會；另外當選4席皆為民進黨籍，其中李偉智和陳碧玉皆為政治世家，首度參選市議員就順利當選，也延續綠營在該選區政治版圖。

李文俊過去擔任前善化鎮長和台南縣議員，縣市合併後曾當選一屆台南市議員，2014年大選以1萬2千餘票，與對手僅相差12票差距高票落選；今年回鍋參選市議員，受到「韓流效應」外溢影響，台南市議員7個選區國民黨候選人皆拿下第一高票，李文俊也拿下1萬7千餘票第一高票，宣告風光重返議會。

李文俊表示，平日服務有做好，選民自然不會放棄他，加上民進黨中央執政不利、台南市強推房屋稅不得民心，才有這樣的選舉結果；他認為，國民黨本有機會在第五選區當選兩席，不過最後只有他順利當選，候選人選舉策略失當應是主因。

民進黨在第五選區提名4席，其中現任議員林志展、林志聰皆順利當選，李偉智為現任新化農會理事長，李的父親姚溪海為前新化鎮長，李偉智首度參選就拿下1萬2千餘票，以第二高票方式當選市議員，延續父親的政治香火。

另外，陳碧玉藉由丈夫現任議員林慶鎮團隊全力輔選下，也拿下1萬1千餘票，也是該選區婦女票第一高票，成功接下丈夫的位子，當選第五選區市議員。

(中時 )