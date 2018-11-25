苗栗》徐耀昌順利連任 一早車隊繞行鄉鎮謝票

2018年11月25日 19:57 中時 何冠嫻

順利連任的苗栗縣長徐耀昌，25日車隊遊行謝票，賣力向民眾揮手表達感激。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌順利連任，25日帶領團隊以車隊遊行，繞行8個鄉鎮沿街謝票，誠懇向鄉親的愛戴與支持致謝，並承諾未來將持續以「勤政務實」的態度，推動各項軟、硬體建設，打造幸福苗栗。

徐耀昌今年拿下17萬5756票，以高達57.7％的得票率脫穎而出，成功連任，25日一早便從頭份競選總部出發，繞行竹南、造橋、後龍、苗栗、西湖、通霄、苑裡等鄉鎮，沿途賣力向路邊民眾揮手致謝，附近居民與用路人等也放鞭炮熱情迎接。

徐耀昌表示，得以連任是鄉親對他過去4年政績的肯定，當選便是責任的開始，往後的4年一定會加倍奉還，努力建設苗栗，將有限的政策資源效益極大化，讓苗栗成為全台最幸福的城市。

此外，今年選舉出爐，中彰投苗4縣市首長皆為國民黨籍，徐耀昌說，未來將更有效地連結合作，相互彌補優缺點，讓中央政府看到中彰投苗治理平台的訴求、理念，讓他們聽見基層聲音。

徐耀昌指出，這次選舉韓國瑜成功帶動國民黨，體認到團結力量的強大，對於2020年的總統大選，他說明自己沒有特定的支持對象，但呼籲黨中央能營造和諧與團結氣勢，爭取更多選民的認同。

(中時 )