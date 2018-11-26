女生也愛的羊肉爐　充滿膠質的羊蹄筋必點

養生大補館的「御膳羊肉爐」，湯頭溫和滑順、用料大方實在，羊肉更是鮮嫩無腥味。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
「羊大骨」為店內招牌，肉質鮮嫩外，更有滿滿的骨隨，讓顧客們吃得過癮。（何冠嫻攝）
富含膠質的「羊蹄筋」，是女性養顏美容的聖品，也是饕客們公認的必點招牌。（何冠嫻攝）

位在苗栗市區中山路上的「養生大補館」已開張近17年，每當天氣漸冷，便會匯聚許多饕客，呼朋引伴一同品嘗這口感溫和滑順、用料大方實在的「御膳羊肉爐」。

老闆涂勝雄表示，店內羊肉爐口味為獨家研發，以紅燒藥膳方式料理，且羊肉嚴選澳洲小羔羊，毫無腥味，一推出便受到好評，更廣受女性客人的愛戴，他笑說，有些嫁到台東、花蓮的客人，都時常在問能否將羊肉爐郵寄過去。

因此，為了滿足各地饕客的口腹之慾，涂勝雄透露，目前正在研發濃縮冷凍包，預計明年上市，屆時民眾只要在家加熱，不必遠赴苗栗，也能嘗到這歷時3小時，且有著多樣蔬菜香料熬煮的濃郁滑順湯頭。

養生大補館除了提供御膳羊肉爐外，還有首烏雞、麻辣羊肉爐，以滿足各饕客味蕾，另還能加點陳香麵線、鴨血等，其中「羊大骨」、「羊蹄筋」為店內紅牌。羊大骨除了有鮮嫩的肉質外，骨頭內滿滿的骨隨更是一大亮點；羊蹄筋則充滿膠質，軟嫩的肉質讓饕客讚不絕口，2樣都是饕客們的必點品項。

養生大補館僅靠著顧客們的口耳相傳，便能有現在絡繹不決生意，由於店內只有涂勝雄兩夫婦，時常忙不過來，有時老顧客們吃完還會幫忙收拾碗盤、擦拭桌面，招呼客人展現暖暖的在地人情味。

店名：養生大補館

地址：苗栗市中山路616號

電話：（037）369899

營業時間：下午5點至12點（4月到8月公休）

售價：御膳羊肉爐小（2～3人）450元、中（4～6人）900元、大（6～8人）1300元；羊大骨160元；羊蹄筋60元

(中時 )

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