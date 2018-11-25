SBL》金酒送達欣4連敗 貝斯最怕跟教頭對抗

2018年11月25日 19:41 中時電子報 黃及人

面對梅約繼續因傷缺陣，僅剩「大麥克」麥克連獨撐的台北達欣，金門酒廠25日完全不手軟，最終77比55痛宰達欣，除了自身搶下3連勝，也送達欣開季4連敗，貝斯貢獻19分、10籃板、5助攻、4抄截與2火鍋的全能數據！

只是當賽後問到貝斯，最不想跟誰在場上對抗？他的回答竟然是，「今天上午跟夏普進行對抗訓練，沒想到吳俊雄(金酒執行教練)教練親自下場，他真的太大支了，我跟夏普都難以對抗，不過我和教練之間的關係就跟兄弟一樣。」

提到自己感覺哪個隊友搭配最好？夏普一開始不想回答，強調跟每個隊友都很好，只是說起于煥亞，他不禁稱讚，「煥亞不僅很會控球，也能傳球與投射，跟他一起上場，讓我感到非常安心。」于煥亞也有12分、5助攻與5籃板。

「雖然我來自美國密西根州，但我算是很怕冷的，這裡球館內很冷，我一點也不想感冒，」貝斯笑著說，「接下來我最期待的，應該是明年2月的全明星賽，因為我早就準備好不少招式，準備在灌籃大賽當中使用，請大家期待吧！」

儘管達欣本季1勝難求，達欣總教練范耿祥賽後仍強調，自己暫不考慮更換麥克連，畢竟25日的慘敗，大麥克表現還算中規中矩，只是本土球員太過低迷，加上對手確實打得很好，「金酒陣容的高度，製造我們對位上的麻煩。」

「基本上，我希望梅約與蘇翊傑都能在下周順利傷癒歸隊，讓我們陣容更加完整，這場比賽絕對不能說輸在麥克連，而是輸在命中率。」范耿祥說。

(中時電子報)