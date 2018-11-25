中職》讚戴培峰有少見特質 林宥穎拍抖音增進隊友感情

富邦悍將捕手林宥穎。（富邦悍將棒球隊粉絲團資料照）

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中時電子報
/新北報導
富邦悍將新秀捕手戴培峰。（富邦悍將棒球隊粉絲團資料照）

富邦悍將林宥穎不時會在個人IG貼出他與隊友合拍的抖音影片，今年季中選秀狀元戴培峰就常常是「影中人」，說到戴培峰這位小老弟，林宥穎讚他有很棒的領導特質，也透露他鼓勵年輕球員享受失敗，這些都會長成成功的果實。

林宥穎與戴培峰雖相差13歲，但相處十分融洽，林宥穎透露，在戴培峰國中時就已經知道他，「我們都是同一個國中（台中市中山國中），當時教練就打電話叫我回去看他比賽，戴培峰有很好的領導特質、有捕手該有的樣子，其實在台灣很少見這樣的特質，他很特別。」

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兩人成為隊友後，林宥穎不但慷慨分享技術、經驗，也對戴培峰的未來充滿期待，「他身材條件、守備能力都不錯，接下來要面對很多挑戰，包括身體負荷、肌力、耐力等等，他都要去面對，我跟他們說，要享受失敗，因為這些未來都會成為成功的果實。」

除了戴培峰，林宥穎也常常與年輕新秀玩在一塊，「一起吃吃飯、拍個抖音啊！其實跟他們沒有太大隔閡，這些小老弟平常都會跟我聊聊天，他們對職棒陌生又期待，我跟他們說，要靠自己的努力，把自己的生涯畫得更精彩、把自己表現好。」

林宥穎也表示：「年輕球員都會問我，我能教的都會教，我不怕被淘汰，其實每年都做好會被釋出的準備，我覺得只要把自己保持好，就會待的久，只要增進自己，就不會被淘汰，所以不擔心，被釋出就代表沒能力。」

(中時電子報)

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