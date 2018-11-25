歐盟27國領袖 一致通過英國脫歐協議

2018年11月25日 20:13 中時 蔡鵑如

英國脫歐跨過倒數第二道關卡！歐盟除了英國之外的27個成員國領袖，今天在布魯塞爾舉行的特別峰會中，只討論不到1小時，就一致通過與英國達成脫歐協議，意味脫歐談判邁出關鍵一大步。

協議快速闖關成功的轉折點，在於英國首相梅伊昨天與歐盟領袖會晤，原本被視為最大障礙的西班牙，宣布不會再就直布羅陀地位問題而否決脫歐協議，在西班牙表態後，梅伊帶領英國順利脫歐僅剩的絆腳石，只有英國國會。

歐洲理事會主席圖斯克透過推特，向全世界搶先公開這項最新進展。他周六就曾預示，西班牙在最後一刻化解對直布羅陀地位問題的考量後，協議可望獲得通過。他周日在推特寫道，「歐盟27國已經決定，為歐盟英國未來關係的脫歐協議和政治宣言背書。」各國領導人今天稍後將分別與梅伊會面。

今天峰會召開前，梅伊也發表公開信致英國大眾，祈求全民支持她的政府所擬出的脫歐協議，因為這是英國所能談妥的最佳協議。英國國會預計最快在12月初就脫歐協議進行討論和表決，但梅伊本月中提出協議草案時，遭到英國朝野各黨強烈反彈，工黨、自由民主黨、以及和保守黨合組少數政府的小黨「北愛爾蘭民主統一黨」(DUP)，都表達反對立場；梅伊也所屬的保守黨，除了多位議員揚言投反對票，她也遭黨內逼宮威脅，甚至有三位內閣官員跳船請辭。

(中時 )