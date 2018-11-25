賈靜雯深V婚紗嫁修杰楷 哽咽訴「站在這裡很不容易」

2018年11月25日 20:02 中時電子報 李家穎 、 施品瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

賈靜雯修杰楷兩人今日補辦婚禮，據傳兩人一度親到分不開。（圖／ 齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）

藝人賈靜雯與修杰楷今（25）日在峇里島舉辦婚禮，兩人雖然在3年就登記結婚，至今才公開宴客，浪漫海島婚禮也讓眾人稱羨，賈靜雯一出場就忍不住情緒哽咽：「今天站在這裡對我來說是一件很不容易的事情。」

賈靜雯一入場就情緒激動到落淚，惹得台下親友一起喊「靜雯不要哭！」隨後修杰楷牽起她的手，道出誓詞：「我們常說要一起創造我們兩個的回憶，不是孩子的，今天就是我們故事裡最美好的章節，謝謝妳願意相信我，讓我成為妳的丈夫，謝謝妳願意相信我，成為孩子的父親，謝謝妳願意相信我，成為我的妻子，謝謝妳願意等了三年，讓我們今天站在這裡，接下來每一天，我會握著妳的手永不放開，我愛你。」

賈靜雯修杰楷日前也曝光婚紗照。（圖／ 翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯婚禮一開始就哽咽訴說：站在這裡很不容易。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

而賈靜雯也揪心唸出自己的誓詞，「今天站在這裡對我來說是一件很不容易的事情」，認為自己過去沒將感情處理好，遲遲不敢打開心房，直到修杰楷進入她的生命中，「修，謝謝你，在我的情感課題上，讓我重新了解愛的真諦」，並對老公說出一句「我愛你」。

(中時電子報)