土羊肉溪州分店羊肉爐 南投飄香40載

土羊肉溪州分店老闆詹世財，向南投人推薦故鄉的美味。（廖志晃攝）

友善列印
中時
土羊肉溪州分店羊肉爐，湯頭甘醇、羊肉鮮美。（廖志晃攝）
土羊肉溪州分店羊肉爐，新鮮羊肉產地直送。（廖志晃攝）
土羊肉溪州分店羊肉爐生意興隆，外帶的客人也很多。（廖志晃攝）

講到羊肉爐，南投人都曉得「土羊肉溪州分店」，奇特的店名是因為老闆詹世財的父親，在故鄉彰化縣溪州鄉賣羊肉，所以他在南投開分店；不過，帶著鄉愁的美味在南投飄香40年，他鄉也已經變故鄉了！

詹世財原本在南投地政事務所擔任科員，因為懷念家鄉的美味，就在南投市開店賣羊肉爐，由太太詹黃素琴打理內外，羊肉每天從彰化產地直送，新鮮的食材和精湛的廚藝，經過口耳相傳成為南投的名店。

公務員出身的詹世財，做生意也是一絲不苟，使用的國產羊肉取得中華民國養羊協會認證；食材和原料都清楚標示，連使用的中藥材料都透明公開，展示在店門口。

詹世財的兒子詹震寅，在媽媽身邊幫忙10多年，習得一手好功夫，如今成為掌廚的主力，每天一大早就熬煮羊大骨湯及備料；除了新鮮羊肉爆香上桌的羊肉爐，還供應各式炒菜，羊油麵線更是必點美食，下火鍋的羊雜則是涵蓋各部位，幾乎是吃全羊了！

店名：土羊肉溪州分店

地址：南投市嘉和北路47號

電話：（049）2230639

營業時間：上午11時到下午2時；下午4時到晚上9時。星期一周休。

售價：中藥、薑絲羊肉爐都是500元，羊油麵線30元。

(中時 )

女生也愛的羊肉爐　充滿膠質的羊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。