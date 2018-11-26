土羊肉溪州分店羊肉爐 南投飄香40載

2018年11月26日 07:15 中時 廖志晃

土羊肉溪州分店羊肉爐，湯頭甘醇、羊肉鮮美。（廖志晃攝）

土羊肉溪州分店羊肉爐，新鮮羊肉產地直送。（廖志晃攝）

土羊肉溪州分店羊肉爐生意興隆，外帶的客人也很多。（廖志晃攝）

講到羊肉爐，南投人都曉得「土羊肉溪州分店」，奇特的店名是因為老闆詹世財的父親，在故鄉彰化縣溪州鄉賣羊肉，所以他在南投開分店；不過，帶著鄉愁的美味在南投飄香40年，他鄉也已經變故鄉了！

詹世財原本在南投地政事務所擔任科員，因為懷念家鄉的美味，就在南投市開店賣羊肉爐，由太太詹黃素琴打理內外，羊肉每天從彰化產地直送，新鮮的食材和精湛的廚藝，經過口耳相傳成為南投的名店。

公務員出身的詹世財，做生意也是一絲不苟，使用的國產羊肉取得中華民國養羊協會認證；食材和原料都清楚標示，連使用的中藥材料都透明公開，展示在店門口。

詹世財的兒子詹震寅，在媽媽身邊幫忙10多年，習得一手好功夫，如今成為掌廚的主力，每天一大早就熬煮羊大骨湯及備料；除了新鮮羊肉爆香上桌的羊肉爐，還供應各式炒菜，羊油麵線更是必點美食，下火鍋的羊雜則是涵蓋各部位，幾乎是吃全羊了！

店名：土羊肉溪州分店

地址：南投市嘉和北路47號

電話：（049）2230639

營業時間：上午11時到下午2時；下午4時到晚上9時。星期一周休。

售價：中藥、薑絲羊肉爐都是500元，羊油麵線30元。

(中時 )