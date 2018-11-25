賈靜雯、修杰楷峇里島浪漫婚 咘咘感動哭哭了

2018年11月25日 20:21 中時 林淑娟

修杰楷、賈靜雯峇里島辦婚禮。（齊點娛樂有限公司／小小姑娘工作室提供）

修杰楷、賈靜雯峇里島辦婚禮。（齊點娛樂有限公司／小小姑娘工作室提供）

修杰楷、賈靜雯峇里島辦婚禮，一家五口甜蜜合影。（齊點娛樂有限公司／小小姑娘工作室提供）

賈靜雯、修杰楷姊弟戀修成正果，已結婚3年並生了兩個可愛女兒咘咘、Bo妞，遲到多時的婚宴， 25日晚上6點終於在峇里島六星級Alila Villas Uluwatu酒店舉行。賈靜雯身穿深V美麗白紗，一出場就忍不住激動落淚，現場親友們高喊：「靜雯不要哭！」她說：「今天站在這裡對我來說，是一件很不容易容易的事！」修杰楷也感性表示：「謝謝妳願意等我三年！」

新人在婚禮晚宴前，先進行簡單結婚儀式，婚禮由聶雲主持，兩個女兒咘咘、Bo妞以及賈與前夫孫志浩生的女兒梧桐妹等上百位親友見證。修杰楷說：「今天就是我們故事裡最美好的章節。謝謝你願意相信我，讓我成為妳的丈夫，成為孩子的父親，謝謝妳願意相信我，成為我的妻子，謝謝妳願意等了三年，讓我們今天站在這裡，接下來每一天，我會握著妳的手永不放開，我愛你。」賈靜雯念誓詞時也說：「謝謝你，在我的情感課題上，讓我重新了解愛的真諦。我愛你」。接著兩人交換戒指、甜蜜擁吻。

有趣的是，新人交換戒指時，修杰楷手中還抱著正在揉眼睛、看似睡眼惺忪的咘咘，被問「咘咘累了嗎」，經紀人說，其實咘咘是「一直很感動地哭哭」。

兩人邀請近百位親友到場，還包下整家飯店，除了賈靜雯的弟弟賈子宸（衛斯理）與老婆朱芯儀一家人，還有歐漢聲夫婦、坤達及老婆柯佳嬿、趙又廷、黃鴻升、方志友與老公楊銘威一家人、聶雲一家人，修杰楷的球友蕭敬騰也在最後一刻趕抵峇里島參加婚禮。

(中時 )