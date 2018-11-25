中俄積極研發反艦彈道導彈 「航母殺手」真能奏效？

美國的航母打擊群有眾多導彈護衛艦與其他大型艦艇，要從幾千公里外在遼闊的大海上命中活動中的航空母艦，有著難以想像的困難度。圖為美國航母雷根號與史坦尼斯號戰鬥群上周在菲律賓海演習。（圖／美國海軍）

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中時電子報
航母殺手：東風 -21D反艦彈道導彈

近年來俄羅斯跟隨中國解放軍研製導彈方向，發展出類似中共「東風-21D」中程彈道導彈的「伊斯坎德爾」(Iskander)短程戰術導彈，專門打擊大型水面艦艇，它與中共的反艦彈道導彈一樣，有「航母殺手」之稱。但是，這種在冷戰期間發展出的反艦武器，從未能在實戰中測試其擊殺大型水面艦艇的威力。甚至在前蘇聯的解密軍事文件中還曾討論過反艦彈道導彈的可行性，它得到的結論是：反艦彈道導彈很難擊中航母，除非是數十顆導彈同時發射的「飽和攻擊」才有可能。

據《國家利益》報導，從中國研發反艦彈道導彈後，引發美國對航空母艦安全性的高度憂慮。中國的中程彈道導彈原是用於攜帶核彈頭來攻擊城市，經過一些改裝後用於打擊大型水面艦艇，可以在1500公里到3000公里的距離外發射，並直接擊沉美國航母。

陸反艦彈道導彈猛增 美海軍防禦艦艇不夠用了
美退出中導條約後 航母在亞洲沒用了？

圖為中國自行研發的東風-21D反艦彈道導彈，被西方軍事專家稱之為「航母殺手」。（圖／新華社）

不過，根據最近美國中央情報局(CIA) 解密的一份前蘇聯專業軍事期刊研究報告指出，蘇聯早在1962年就有了反艦彈道導彈的想法，但經過研究後認為並不可行。解密文件中一篇由蘇聯海軍上尉亞努費耶夫(V. Anufriyev)署名的文章《美國航空母艦打擊群進行突發攻擊的偵測指標》指出，蘇聯擔心美國以駐紮在蘇聯沿海周邊的航空母艦發動突如其來的核武攻擊，並研究美軍發動攻擊前會有何種訊息可做為判斷指標，例如有多艘航母駛離港口等等。

報導說，文章在討論航空母艦的優缺點時提到用彈道導彈擊沉航母的概念。它指出，航母很難以遠程地對艦彈道導彈進行攻擊，因為艦艇大部分時間在海上，並且伴隨為數眾多的護衛艦與戰鬥編隊。而要用遠程雷達來區分航母與其他較大型戰艦、補給艦或甚至商船都是非常困難的。如果用偵察機或潛艇，它們探測到航母時能確定航母的位置，但如果是遠程的概略偵測方式，就很難用彈道導彈在大面積海洋中打擊相對面積較小的活動目標。

報導表示，即便使用高精度的間諜衛星或具有特殊裝置的軌道衛星也不能解決這個問題，因為從衛星發出航母精確座標後，要先預備發射導彈，加上導彈飛行時間，等導彈抵達座標上的位置時，航母早已遠離危險區域（危險區域約為100萬噸TNT的水下導彈爆炸範圍，半徑不超過8公里）。如果要全部覆蓋活動航母可能的位置，就需要同時發射數十枚導彈才能命中目標。

而且亞努費耶夫也認為，就算使用核彈頭，針對航母的彈道導彈也很難發揮效用。因此，只有潛艇和戰機才能對航母構成最根本的威脅。

報導指出，這種分析在55年後仍然有效嗎？1962年至今，遠程傳感器和導引系統有極大的進步，間諜衛星可以立即將目標數據傳輸到導彈發射系統上。但是，海洋仍然是一個大的地方，陸基彈道導彈發射與飛行時間內，船隻仍然可以航行相當長距離。就算有較好的導引系統，但可能會鎖定在錯誤的目標上，加上如神盾艦的反導防禦系統更加先進，要直接在大海上擊中航母非常困。

這些分析當然不表示反艦彈道導彈無法威脅21世紀航母，只是說明即便經過半個世紀，反艦彈道導彈的局限性仍然沒有改變。

(中時電子報)

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